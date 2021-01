Dan Riccio et John Ternus changent de fonctions chez Apple

Il semble qu'il y ait du nouveau dans l'équipe en place d'Apple avec deux changements de postes constatés cette nuit... En effet, deux de ses dirigeants semblent prendre du galon au sein de l'effectif, et il s'agit de Dan Riccio et John Ternus.



Quand l'un des deux devient désormais responsable de l’ingénierie matérielle au sein de la Pomme, l'autre prend la tête d'un projet mystère...

Si les deux noms des dirigeants ne vous disent peut-être rien, il faut savoir que ces derniers ont un beau rôle à jouer au sein de l'organigramme. Dan Riccio, lui, est l'ancien responsable de l’ingénierie matérielle de la firme, et se rapproche désormais de Tim Cook sans que l'on sache réellement sa fonction, laissant du mystère autour du projet sur lequel il travaillera.



Tim Cook a déclaré suite à cette nouvelle :

Chaque innovation que Dan a aidé à mettre en place chez Apple a fait de nous une entreprise meilleure et plus innovante, et nous sommes ravis qu’il continue à faire partie de l’équipe.

L'homme, qui a débarqué chez Apple en 1998, a également posté son contentement :

Travailler chez Apple a été l’opportunité de toute une vie, passée à créer les meilleurs produits du monde avec les personnes les plus talentueuses que l’on puisse imaginer. Après 23 ans à la tête de nos équipes de conception de produits ou d’ingénierie matérielle, dont le point culminant a été la plus grande et la plus ambitieuse année de produits jamais réalisée, le moment est venu de changer. Maintenant, j’ai hâte de faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire consacrer tout mon temps et toute mon énergie chez Apple à créer quelque chose de nouveau et de merveilleux qui m’enthousiasme au plus haut point.