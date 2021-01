Une petite promo sur le MacBook Pro M1

Si le nouveau MacBook Air M1 est affiché à -10%, le MacBook Pro est moins généreux avec une réduction de quelques euros seulement. Sorti en novembre 2020, l'ordinateur portable haut de gamme d'Apple est en promotion à 1426€ au lieu de 1449€ avec des performances qui écrasent la concurrence, une autonomie record et un stockage doublée. Mais pour avoir le seul modèle Apple Silicon avec Touch Bar, il faut mettre le prix.

Le MacBook Pro M1 est en promotion !

L'arrivée du MacBook Pro M1 a permis de replacer Apple en tête des performances sur ordinateurs portables. La raison principale s'appelle Apple Silicon, la nouvelle architecture utilisée dans la puce M1. Elle améliore les performances, l'autonomie et la gestion de la chaleur. Deux fois plus puissant que les versions sous Intel, l'ordinateur est aussi deux fois plus endurant avec 18 heures d'autonomie et ne chauffe pas. Mieux, il ne fait aucun bruit malgré la présence d'un ventilateur sur ce modèle. Pour vous en convaincre, relisez les tests du MacBook Air Pro.

Acheter le MacBook Pro M1 sur Amazon à 1426€ (livraison demain avec Prime)

Pour ceux qui se posent la question, sachez que les deux revendeurs distribuent les produits Apple de manière officielle, Amazon ayant même signé un accord avec le géant californien l'an dernier.

Voici les caractéristiques clés du MacBook Pro M1 :

Puce M1 conçue par Apple qui fait mieux que les dernières puces Intel Core i9 bien plus chères CPU 8 cœurs jusqu’à 3,5 fois plus rapide pour tout accomplir à une vitesse phénoménale GPU jusqu’à 8 cœurs et performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides pour les apps et les jeux dernier cri Neural Engine 16 cœurs, pour un apprentissage automatique avancé

Autonomie record de 18 heures

8 Go de RAM unifiée, pour tout faire de façon fluide et rapide, 16 en option

Stockage SSD ultra‐rapide qui lance les apps et ouvre les fichiers en un instant (deux fois plus rapide que l'ancien modèle)

Ventilateur silencieux

Touch Bar

Écran Retina de 13,3 pouces avec large gamme de couleurs (P3)

Caméra FaceTime HD avec processeur de signal d’image avancé

Clavier Magic Keyboard

MacOS 11 Big Sur