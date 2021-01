Volkswagen et Renault vendent plus de voitures électriques que Tesla en Europe

Le succès du constructeur allemand peut aussi s'expliquer par l'arrivée de la ID 3 , il s'agit de l'une des rares voitures 100% électriques que propose Volkswagen. Le rapport note qu'en seulement 1 mois, il y a eu 27 500 exemplaires qui ont trouvé un nouveau propriétaire. Du côté de Renault, le fait de miser sur l'électrique est quelque chose qui rapporte. L'entreprise a réussi à vendre 104 000 voitures électriques en Europe occidentale. Le plus grand succès est dû à la Zoe qui signe plus de 80% des ventes de voitures électriques chez Renault ! Source

Même si Tesla est réputé pour avoir une image d'innovation et possède une avance spectaculaire sur la conduite autonome, il n'en reste pas moins que l'entreprise souffre de la concurrence . Les derniers chiffres ne sont pas brillants pour Tesla en Europe, en 2019 la firme avait réussi à vendre 109 467 véhicules électriques quand en 2020 elle n'en a écoulé que 97 791 . Du côté des deux concurrents devant Tesla, les chiffres sont impressionnants, Volkswagen a réussi à vendre 173 943 véhicules , ce qui représente une croissance de 243,6%. Bien évidemment, les prix des voitures électriques de Volkswagen ne sont pas du tout les mêmes que chez Tesla, cela a évidemment un impact positif sur les ventes !

Les ventes de Tesla ne cessent d'évoluer année après année, cependant la firme d'Elon Musk a ses petits points faibles comme le marché européen. D'après une étude du spécialiste Matthias Shmidt, l'année dernière Volkswagen et Renault ont vendu bien plus de véhicules électriques que Tesla ! L'entreprise américaine n'aura pas gardé sa première place bien longtemps...

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.