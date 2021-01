AirPods : Apple est resté leader sur le marché des écouteurs sans fil en 2020

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

1

La meilleure idée d'Apple (après l'iPhone) c'est probablement de s'être lancé dans le secteur des écouteurs sans fil. Même si ce n'est pas sur cette catégorie de produits que la firme de Cupertino réalise la plus grosse marge de bénéfice, les AirPods ont atteint une rentabilité exceptionnelle grâce à leur popularité. Selon un nouveau rapport de Strategy Analytics, les AirPods ont réalisé une part de marché de quasiment 50%.

Publicité

Les AirPods, ce succès qui ne se fatigue jamais

Chaque année, le cabinet d'analyse Strategy Analytics étudie minutieusement le marché des écouteurs sans fil pour tenter de comprendre quelle entreprise arrive à réaliser la meilleure performance.

Depuis la commercialisation de la première génération d'AirPods, c'est à chaque fois Apple qui occupe la 1re place. Grâce à une actualisation régulière de sa gamme d'AirPods, l'entreprise arrive à convaincre toujours plus de consommateurs. Il faut dire qu'Apple essaie de répondre à toutes les exigences avec des AirPods 2, des AirPods Pro et maintenant un AirPods Max. Comme pour l'iPhone, le géant californien a compris que pour réaliser plus de ventes, il était important de proposer des produits aux tarifs plus accessibles, mais aussi des produits pour ceux qui cherchent à obtenir l'excellence quitte à y mettre le prix.

Le rapport affirme que les expéditions d'écouteurs stéréo sans fil ont augmenté de 90%. Prenons note que cette statistique a été ralentie en début d'année à cause de la fermeture des usines de production qui ont provoqué des ruptures de stock. On se souvient par exemple du délai de livraison de plusieurs semaines des AirPods Pro sur l'Apple Store en ligne ! Une multitude de clients ont probablement abandonné l'idée d'acheter des écouteurs sans fil (que ça soit chez Apple ou chez les concurrents).

Heureusement pour les AirPods, la crise sanitaire n'a pas impacté plus que cela les ventes. Selon Strategy Analytics, Apple détient en ce moment presque 50% de part de marché quand, loin derrière, on retrouve Xiaomi, Samsung et Huawei.

Ken Hyers le directeur du cabinet d'analyse déclare :

Les casques TWS* ont généré des volumes de ventes mondiales dans le segment des casques Bluetooth. Alors que la pandémie a brièvement ralenti la demande au cours du premier semestre, les ventes ont fortement rebondi au cours du second semestre. Le quart de travail à domicile a bénéficié à l'ensemble de la catégorie des casques Bluetooth en termes de croissance du volume des ventes.

Le rapport fait aussi remarquer que si pour l'instant Apple est en position de force sur ce marché (et possède une nette avance sur ses concurrents), la firme de Cupertino voit sa part de marché fondre comme neige au soleil. En effet, les entreprises chinoises proposent parfois les mêmes caractéristiques que les AirPods Pro avec un tarif parfois 100€ moins cher. Pour certains consommateurs qui ont le budget serré, Apple ou non, le choix est vite fait !

Strategy Analytics voit en 2021 une forte progression de la part de marché de Samsung et Huawei, les deux entreprises proposent des prix attractifs et des fonctionnalités toujours plus persuasives.



*TWS = True Wireless