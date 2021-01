Apple a doublé ses ventes d'iPhone en Inde fin 2020

Apple semble très intéressé par le marché indien depuis quelques temps. Le pays est à première vue réceptif puisque selon les derniers chiffres, les ventes d'iPhone ont doublé sur le dernier trimestre 2020.

Apple plaît de plus en plus en Inde

Pas besoin d'être un génie pour savoir que sur le continent américain et en Europe, Apple se régale avec ses iPhone dont les ventes ne cessent d'augmenter d'années en années. Seulement, il y a d'autres endroits sur la planète comme l'Inde par exemple ou la firme de Cupertino met tout en œuvre pour augmenter sa base de clients, jugée beaucoup trop faible actuellement.

Rappelez-vous, fin septembre 2020, Apple a ouvert l'Apple Store en ligne pour la première fois de son histoire en Inde et visiblement cela a fait son petit effet sur ce pays de plus de 1.3 milliards d'habitants. Selon la dernière étude de TechCrunch, la part de marché d'Apple sur ce territoire est passé de 2% à 4% au dernier trimestre 2020, autrement dit a doublé.



Avec plus de 3.2 millions d'iPhone vendus sur cette période, Apple grimpe petit à petit mais il reste encore énormément de travail à accomplir pour venir embêter les leaders comme Oppo ou Vivo, des marques chinoises plus proches géographiquement parlant mais qui surtout, vendent des téléphones beaucoup moins chers.