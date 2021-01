L'Apple Watch sauve un cycliste anglais tombé dans l'eau

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Après avoir sauvé une multitude d'utilisateurs qui rencontraient des problèmes cardiaques, l'Apple Watch continue à opérer comme un ange gardien pour les accidents du quotidien. La BBC a relayé l'histoire d'un cycliste en Angleterre qui a réussi à contacter les secours grâce à l'Apple Watch qu'il avait au poignet.

Encore une personne sauvée grâce à son Apple Watch

Vous êtes nombreux à avoir pris la décision d'offrir une Apple Watch aux membres de votre famille ces dernières années. Grâce à la montre connectée d'Apple, ils peuvent se rendre compte d'un problème cardiaque, être secourus en cas de chute ou appeler les urgences.

Les belles histoires de ce type se multiplient à travers le monde, faisant une publicité implacable pour Apple. Après avoir sauvé une femme d'un kidnapping, voilà que la montre d'Apple a sauvé un cycliste qui avait fait une chute dans l'eau.



Cet anglais se souviendra longtemps de son dimanche après-midi. Il y a quelques jours, il décide de faire une balade en vélo près de la grande rivière Wye qui se trouve à Hereford. Profitant du calme et de la nature, l'homme ne va pas se rendre compte que sa bicyclette est trop proche du bord de l'eau et que celle-ci s'apprête à plonger dans l'eau.

En seulement quelques secondes, cet utilisateur anglais va perdre le contrôle de sa monture et tomber dans la rivière où un fort courant d'eau va l'entrainer bien plus loin.



Après une course de plusieurs centaines de mètres en aval, l'homme a pu saisir une branche et utiliser son Apple Watch pour contacter les services d'urgence. Entre l'emplacement fourni par l'Apple Watch et l'aide des passants, les équipes de pompiers ont pu sauver et localiser le "baigneur".



Sean Bailey, responsable des secours, a déclaré :

Même avec cet endroit, il nous a fallu 20 minutes pour le localiser, le sauver et le mettre en sécurité.



Il parlait à notre centre de contrôle alors qu'il s'accrochait à un arbre, via sa montre Apple, qui a merveilleusement bien fonctionné pour que nous puissions l'atteindre le plus rapidement possible.

L'homme a été sauvé à environ un mile de l'endroit où il est allé dans la rivière, a déclaré M. Bailey, ajoutant qu'il avait été «très rapidement entraîné dans la partie à courant rapide» de la rivière.

Nos gars sont très bien formés pour ce genre d’événement, mais nous ne pouvons pas reproduire ces situations, les niveaux élevés de la rivière que vous obtenez en pleine inondation.



Sean a expliqué que même les nageurs expérimentés auraient eu du mal dans ces conditions. Voilà en tout cas une nouvelle vie sauvé grâce à l'Apple Watch.