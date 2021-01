Bless Mobile : la franchise revient avec un MMORPG sur iOS

Il y a du nouveau sur l'App Store avec la sortie de Bless Mobile (v1.100.243961, 2,4 Go, iOS 9.0) qui n'est autre qu'un jeu mobile reprenant l'univers de la série vidéoludique très réputée en Asie. La campagne de pré-inscription a été lancée le mois dernier, avec un fort succès si l'on en croit les mots des développeurs du studio Joycitys.



Prenant la forme d'un MMORPG, le jeu est disponible sur iOS et Android et est le premier titre à destination de nos smartphones. Voici la bande-annonce :

Bless Mobile est disponible sur l'App Store et le Play Store

C'est donc officiel, voici le premier titre mobile de la série Bless à avoir été développé, et c'est fort prometteur : Bless Mobile prend donc la forme d'un MMO qui se rapproche d'un Lineage Revolution ou encore de Black Desert. Pour ce faire, le studio de développement a utilisé le dernier moteur Unreal Engine 4 pour proposer un environnement dynamique et richement détaillé sur nos smartphones.



Il existe quatre races distinctes et cinq classes de personnages jouables, une personnalisation impressionnante, mais également un système de combat dynamique en PvE et PvP. Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés !

