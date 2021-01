L'iPhone XR à seulement 400€ en reconditionné !

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

5

L'iPhone XR n'est plus le dernier de sa génération, mais pourtant il est encore très actuel et se vend toujours chez Apple et les revendeurs. Rarement en promotion, l'iPhone XR s'affiche à 400€ sur Amazon en format reconditionné.

Une jolie promotion sur l'iPhone XR reconditionné

Reprenant le design de l'iPhone X et affichant toujours des performances vraiment intéressantes pour un smartphone commercialisé en 2018, l'iPhone XR est encore un smartphone qui fait le poids face à ses concurrents !

Aujourd'hui, Amazon propose une vente flash de l'iPhone XR en version 64 Go à seulement 400€ quand celui-ci est vendu 589€ sur l'Apple Store en ligne, ce qui fait une réduction de 33%. Et il faut savoir qu'Apple le vendait 859€ à sa sortie...



Vous avez peur du reconditionné ? Sachez qu'Amazon garantit ses produits Renewed pendant un an et qu'ils sont remis à neuf et testés. Mieux, vous limitez l'impact écologique en achetant un appareil reconditionné.

Pour rappel l'iPhone XR c'est un écran de 6,1 pouces avec une technologie LCD Multi-Touch, une résistance aux éclaboussures à l'eau et à la poussière, un capteur photo de 12 mégapixels, compatible 4G, la technologie Face ID, la puce A12 Bionic, compatible recharge sans fil et recharge rapide...



Le stock est limité, la vente flash Amazon affiche pour le moment encore trois coloris (jaune, rouge, orange) à 400€.



Mise à jour de 11h : Rakuten vend également des iPhone XR recondtionnés à 375€.