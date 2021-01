Microsoft annonce des résultats exceptionnels pour T2 2021

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

2

Comme chaque année, il n'y a pas de soucis à se faire pour Microsoft qui réalise des milliards de dollars de bénéfices et selon les derniers chiffres, cela grimpe encore cette année. Avec des revenus de 43.1 milliards de dollars, le géant américain réalise un chiffre en hausse de 17% par rapport à l'année précédente, soit 2,9 milliards supplémentaires. Microsoft est donc dans le même train qu'Apple, avec des résultats à peine inférieurs.

Publicité

Microsoft se porte à merveille

Encore plus impressionnant, le bénéfice de la société a augmenté de 33% soit 15.5 milliards en plus dans les poches de la firme de Redmond, rien que ça. Pour en arriver à un tel rendement, on pense bien évidemment à la diversité de Microsoft avec Windows, le Cloud, Xbox... En parlant de Xbox, on note une augmentation de plus de 40% au niveau des services et 86% pour le matériel de la console, surement grâce à la sortie de ses nouvelles consoles mais pas uniquement...

En effet, il est important de rappeler que la pandémie mondiale a énormément favoriser Microsoft étant donné que le marché des PC et des consoles a explosé avec les différentes mesures comme le confinement. Le sujet avait d'ailleurs été abordé plusieurs fois en 2020, à savoir que les GAFAM se sont régalés pendant que d'autres secteurs étaient durement touchés.



Les chiffres clés du T2 2021 de Microsoft :

Les revenus ont atteint 43,1 milliards de dollars et ont augmenté de 17%

Le bénéfice d'exploitation était de 17,9 milliards de dollars et a augmenté de 29%

Le bénéfice net était de 15,5 milliards de dollars et a augmenté de 33%

Le bénéfice dilué par action était de 2,03 $ et a augmenté de 34%



En parlant de chiffres et de milliards, ce soir, ce sera au tour d'Apple d'annoncé les chiffres de son T1 2021. Oui, les sociétés sont décalées par rapport à l'année civile avec un exercice fiscal qui démarre au 1er octobre pour Apple et au 1er juillet pour Microsoft.