Disney+ : le catalogue #Star avec 24H Chrono, HIMYM, Desperate Housewifes...
- Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)
- Alban Martin
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Le catalogue de Disney+ va bientôt s'étoffer avec l'offre adulte #Star. Annoncé il y a plusieurs semaines maintenant, #Star arrivera le 23 février prochain avec un tas de nouveaux films et séries. Alors que la firme a changé la classification de certains dessins animés sur fond de polémique, les abonnés auront bientôt accès à de nombreux classiques.
Des séries cultes et des films d'anthologie sur Disney
En effet, le catalogue a commencé à fuiter avec plusieurs séries cultes que l'on va pouvoir visionner en ajoutant 2€ à l'abonnement de base. Pour 8,99€ par mois, outre les Marvel, Pixar, Disney et Star wars, Disney Plus va permettre de visionner 24H Chrono avec l'infatigable Jack Bauer, How I Met Your Mother (ou HIMYM pour les intimes) et l'insaisissable Barney, Desperate Housewifes et son magnifique casting ou encore l'indémodable Prison Break et la poche de T-Bag. Il y a bien évidemment d'autres séries à revoir pour tous les âges comme Scandal, Glee, Grey's Anatomy, American Dad, Black-ish, Castle, X-Files...
Parmi les grands classiques du cinéma, on retrouve aussi la série Alien, Die Hard, La Planète des Singes ou encore des films comme Titanic, Volte Face, Mary à tout prix ou encore I Robot.
Le moment de vous abonner sur DisneyPlus.com et profiter de 15% de réduction en choisissant la formule un an à 69,99€.
Les séries sur Star
- 24 HEURES CHRONO - saisons 1 à 9
- 24 HEURES : LEGACY
- 9-1-1 - saisons 1 & 2
- ALIAS - saisons 1 à 5
- AMERICAN DAD – saisons 1 à 10
- BIG SKY
- BLACK-ISH – saisons 1 à 5
- BONES – saisons 1 à 12
- BROTHERS & SISTERS – saisons 1 à 5
- BUFFY CONTRE LES VAMPIRES – saisons 1 à 7
- BURN NOTICE – saisons 1 à 7
- CASTLE – saisons 1 à 8
- CODE BLACK – saisons 1 à 3
- COUGAR TOWN – saisons 1 à 6
- DESPERATE HOUSEWIVES – saisons 1 à 8
- DEVIOUS MAIDS – saisons 1 à 4
- FEUD
- FLASHFORWARD
- GLEE – saisons 1 à 6
- GREY'S ANATOMY – saisons 1 à 15
- HELSTROM
- HOW I MET YOUR MOTHER – saisons 1 à 9
- LES GRIFFIN – saisons 1 à 18
- LIE TO ME – saisons 1 à 3
- LOST - LES DISPARUS – saisons 1 à 6
- LOVE, VICTOR
- MARS – saisons 1 & 2
- MODERN FAMILY – saisons 1 à 8
- NEW GIRL – saisons 1 à 7
- PRISON BREAK – saisons 1 à 5
- REVENGE – saisons 1 à 4
- SCANDAL – saisons 1 à 7
- SCREAM QUEENS – saisons 1 & 2
- SCRUBS – saisons 1 à 9
- SLEEPY HOLLOW – saisons 1 à 4
- SOLAR OPPOSITES
- SONS OF ANARCHY – saisons 1 à 7
- TERRA NOVA
- THE STRAIN – saisons 1 à 4
- UGLY BETTY – saisons 1 à 4
- X-FILES – saisons 1 à 9
Les films sur Star
- 28 JOURS PLUS TARD
- 28 SEMAINES PLUS TARD
- 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
- 35 HEURES, C'EST DÉJÀ TROP
- 500 JOURS ENSEMBLE
- 58 MINUTES POUR VIVRE
- 6 JOURS, 7 NUITS
- 60 SECONDES CHRONO
- À BORD DU DARJEELING LIMITED
- À TOMBEAU OUVERT
- À COUTEAUX TIRÉS
- ABSOLUTELY FABULOUS : LE FILM
- AGENT ZÉRO ZÉRO
- AIR FORCE ONE
- ALIEN 3
- ALIEN 4 : LA RÉSURRECTION
- ALIEN VS. PREDATOR
- ALIEN VS. PREDATOR - REQUIEM
- ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER
- ALIEN: COVENANT
- ALIENS - LE RETOUR
- ANNA ET LE ROI
- ANOTHER EARTH
- ARACHNOPHOBIE
- AUPRÈS DE MOI TOUJOURS
- AUSTRALIA
- BABY-SITTER MALGRÉ LUI
- BAD COMPANY
- BANGKOK, ALLER SIMPLE
- BELLE
- BIG TROUBLE
- BLACK SWAN
- BORAT : LEÇONS CULTURELLES SUR L'AMÉRIQUE AU PROFIT GLORIEUSE NATION
- KAZAKHSTAN
- BOYS DON'T CRY
- BROKEN ARROW
- BROWN SUGAR
- BUFFY TUEUSE DE VAMPIRES
- CASANOVA
- CHEVAL DE GUERRE
- CLONES
- CLUB DREAD
- COCKTAIL
- COCOON : LE RETOUR
- CONFETTI
- CORKY ROMANO
- COUVRE-FEU
- COYOTE GIRLS
- CRAZY NIGHT
- CRAZY/BEAUTIFUL
- DAMIEN - OMEN II
- DARK WATER
- DEADPOOL
- DÉJÀ VU
- DERNIÈRE DANSE
- DÉSIGNÉ POUR MOURIR
- DIE HARD : BELLE JOURNÉE POUR MOURIR
- DIE HARD 4 - RETOUR EN ENFER
- DOM HEMINGWAY
- DOWNHILL
- DRAGONBALL EVOLUTION
- DUO MORTEL
- ELLE S'APPELLE RUBY
- ENEMY
- ENNEMI D'ÉTAT
- ESPRIT DE FAMILLE
- EXODUS: GODS AND KINGS
- FASHION VICTIME
- FLIGHT PLAN
- FOUS D'IRÈNE
- FRENCH CONNECTION
- FROM HELL
- GARAGE DAYS
- GARDEN STATE
- GENTLEMEN BRONCOS
- GOOD MORNING, VIETMAN
- GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN
- HAUTE TRAHISON
- HIGH FIDELITY
- HITCHCOCK
- HITMAN : AGENT 47
- HOPE SPRINGS
- I LOVE YOU, BETH COOPER
- I, ROBOT
- IN HER SHOES
- INDEPENDENCE DAY
- INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE
- INDIAN PALACE : SUITE ROYALE
- JENNIFER'S BODY
- JEUX D'ADULTES
- JOY
- JUST MARRIED (OU PRESQUE)
- JUST MARRIED, NO SEX !
- KINGDOM COME
- KINGSMAN : LE CERCLE D'OR
- KINGSMAN : SERVICES SECRETS
- LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE
- LA CHASSE AUX SORCIÈRES
- LA COLLINE A DES YEUX
- LA COULEUR DES SENTIMENTS
- LA COUSINE BETTE
- LA FACE CACHÉE DE MARGO
- LA FAMILLE TENENBAUM
- LA FEMME DU PASTEUR
- LA GORGE DU DIABLE
- LA GUERRE DES PÈRES
- LA LIGNE ROUGE
- LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES
- LA MAIN SUR LE BERCEAU
- LA MALÉDICTION
- LA MOUCHE
- LA PLANÈTE DES SINGES (1968)
- LA PLANÈTE DES SINGES (2001)
- LA PLANÈTE DES SINGES - SUPRÉMATIE
- LA PLANÈTE DES SINGES : L'AFFRONTEMENT
- LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES
- LA PROPOSITION
- LA VIE RÊVÉE DE WALTER MITTY
- LA VOLEUSE DE LIVRES
- LADYKILLERS
- L'AMOUR EXTRA LARGE
- L'AMOUR NE S'ACHÈTE PAS !
- LE 13ÈME GUERRIER
- LE BEAU GOSSE
- LE CADEAU DU CIEL
- LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
- LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
- LE DERNIER ROI D'ÉCOSSE
- LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA
- LE DIAMANT DU NIL
- LE DIVORCE
- LE JOUR D'APRÈS
- LE JOUR OÙ LA TERRE S'ARRÊTA
- LE LABYRINTHE
- LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE
- LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
- LE PÈRE DE LA MARIÉE
- LE POIDS DU DESHONNEUR
- LE PONT DES ESPIONS
- LE ROI ARTHUR
- LE SECRET DE LILY OWENS
- LE VILLAGE
- LES AILES DE L'ENFER
- LES AVENTURES DE JACK BURTON DANS LES GRIFFES DU MANDARIN
- LES ESPIONS D'À CÔTÉ
- LES ÉVADÉS DE LA PLANÈTE DES SINGES
- LES NUITS AVEC MON ENNEMI
- LES TROIS CORNIAUDS
- LES TROIS FUGITIFS
- L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE
- LITTLE MISS SUNSHINE
- L'ODYSSÉE DE PI
- LOGAN
- LOIN DE LA FOULE DECHAINÉE
- LOOKING FOR RICHARD
- LOVE & GAME
- LUCY IN THE SKY
- MARY À TOUT PRIX
- MAX PAYNE
- MELINDA ET MELINDA
- MISTER G
- MISTRESS AMERICA
- MOULIN ROUGE
- MY COUSIN RACHEL
- MYSTERY, ALASKA
- NEW YORK TAXI
- NOTORIOUS B.I.G.
- OÙ SONT LES HOMMES ?
- PAR EFFRACTION
- PATHFINDER - LE SANG DU GUERRIER
- PEARL HARBOR
- PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
- PHÉNOMÈNES
- PHONE GAME
- PIÈGE DE CRISTAL
- POUR L'AMOUR D'UNE FEMME
- POURSUITE
- POWDER
- PREDATOR
- PREDATOR 2
- PRETTY WOMAN
- PRIMEVAL
- QUAND VIENT LA NUIT
- RIEN À PERDRE
- ROBIN DES BOIS
- ROCK
- ROMEO + JULIETTE
- ROUGE À LÈVRES ET ARME À FEU
- SEPARATE LIES
- SEUL SUR MARS
- SEX GUIDE - ATTRACTION ANIMALE
- SIGNES
- SNAKE EYES
- SPEED
- SPEED 2 : CAP SUR LE DANGER
- SPY
- STARSHIP TROOPERS
- STOKER
- SUPER TROOPERS
- TERRAIN D'ENTENTE
- THE BOYFRIEND - POURQUOI LUI ?
- THE CLOSER YOU GET, SÉDUCTION À L'IRLANDAISE
- THE DOOR
- THE GRAND BUDAPEST HOTEL
- THE MARINE
- THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- THE SESSIONS
- TINA
- TITAN A.E.
- TITANIC
- TOMBSTONE
- TOUCHE PAS À MON PÉRISCOPE
- TRIPLE ALLIANCE
- TROP C'EST TROP !
- UN CRI DANS L'OCÉAN
- UNE GRANDE ANNÉE
- UNE JOURNÉE EN ENFER
- UNE LUEUR DANS LA NUIT
- USS ALABAMA
- VERONICA GUERIN
- VOISINS DU TROISIÈME TYPE
- VOLTE/FACE
- WAITRESS
- WAKING LIFE
- WALK THE LINE
- WATERBOY
- WILD
- WILD GENERATION
- WORKING GIRL
- X-FILES : LE FILM
- X-FILES : REGENERATION
- ZARDOZ
Les documentaires sur Star
- 11 SEPTEMBRE : LA CASERNE DES HEROS
- 42 TO 1
- BE WATER
- BROTHERS IN EXILE
- CHASING TYSON
- DEMINEURS DE LA SECONDE GUERRE
- MONDIALE
- JORDAN RIDES THE BUS
- LA 92
- LANCE – partie 1 & 2
- NATURE BOY
- NO MAS
- O.J. : MADE IN AMERICA – parties 1 à 5
- PONY EXCESS
- THE FAB FIVE
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