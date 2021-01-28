Disney+ : le catalogue #Star avec 24H Chrono, HIMYM, Desperate Housewifes...

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disney plus video Le catalogue de Disney+ va bientôt s'étoffer avec l'offre adulte #Star. Annoncé il y a plusieurs semaines maintenant, #Star arrivera le 23 février prochain avec un tas de nouveaux films et séries. Alors que la firme a changé la classification de certains dessins animés sur fond de polémique, les abonnés auront bientôt accès à de nombreux classiques.

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 24h chrono disney star

Des séries cultes et des films d'anthologie sur Disney

En effet, le catalogue a commencé à fuiter avec plusieurs séries cultes que l'on va pouvoir visionner en ajoutant 2€ à l'abonnement de base. Pour 8,99€ par mois, outre les Marvel, Pixar, Disney et Star wars, Disney Plus va permettre de visionner 24H Chrono avec l'infatigable Jack Bauer, How I Met Your Mother (ou HIMYM pour les intimes) et l'insaisissable Barney, Desperate Housewifes et son magnifique casting ou encore l'indémodable Prison Break et la poche de T-Bag. Il y a bien évidemment d'autres séries à revoir pour tous les âges comme Scandal, Glee, Grey's Anatomy, American Dad, Black-ish, Castle, X-Files...

Parmi les grands classiques du cinéma, on retrouve aussi la série Alien, Die Hard, La Planète des Singes ou encore des films comme Titanic, Volte Face, Mary à tout prix ou encore I Robot. 

Le moment de vous abonner sur DisneyPlus.com et profiter de 15% de réduction en choisissant la formule un an à 69,99€.

Les séries sur Star

  • 24 HEURES CHRONO - saisons 1 à 9
  • 24 HEURES : LEGACY
  • 9-1-1 - saisons 1 & 2
  • ALIAS - saisons 1 à 5
  • AMERICAN DAD – saisons 1 à 10
  • BIG SKY
  • BLACK-ISH – saisons 1 à 5
  • BONES – saisons 1 à 12
  • BROTHERS & SISTERS – saisons 1 à 5
  • BUFFY CONTRE LES VAMPIRES – saisons 1 à 7
  • BURN NOTICE – saisons 1 à 7
  • CASTLE – saisons 1 à 8
  • CODE BLACK – saisons 1 à 3
  • COUGAR TOWN – saisons 1 à 6
  • DESPERATE HOUSEWIVES – saisons 1 à 8
  • DEVIOUS MAIDS – saisons 1 à 4
  • FEUD
  • FLASHFORWARD
  • GLEE – saisons 1 à 6
  • GREY'S ANATOMY – saisons 1 à 15
  • HELSTROM
  • HOW I MET YOUR MOTHER – saisons 1 à 9
  • LES GRIFFIN – saisons 1 à 18
  • LIE TO ME – saisons 1 à 3
  • LOST - LES DISPARUS – saisons 1 à 6
  • LOVE, VICTOR
  • MARS – saisons 1 & 2
  • MODERN FAMILY – saisons 1 à 8
  • NEW GIRL – saisons 1 à 7
  • PRISON BREAK – saisons 1 à 5
  • REVENGE – saisons 1 à 4
  • SCANDAL – saisons 1 à 7
  • SCREAM QUEENS – saisons 1 & 2
  • SCRUBS – saisons 1 à 9
  • SLEEPY HOLLOW – saisons 1 à 4
  • SOLAR OPPOSITES
  • SONS OF ANARCHY – saisons 1 à 7
  • TERRA NOVA
  • THE STRAIN – saisons 1 à 4
  • UGLY BETTY – saisons 1 à 4
  • X-FILES – saisons 1 à 9

Les films sur Star

  • 28 JOURS PLUS TARD
  • 28 SEMAINES PLUS TARD
  • 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
  • 35 HEURES, C'EST DÉJÀ TROP
  • 500 JOURS ENSEMBLE
  • 58 MINUTES POUR VIVRE
  • 6 JOURS, 7 NUITS
  • 60 SECONDES CHRONO
  • À BORD DU DARJEELING LIMITED
  • À TOMBEAU OUVERT
  • À COUTEAUX TIRÉS
  • ABSOLUTELY FABULOUS : LE FILM
  • AGENT ZÉRO ZÉRO
  • AIR FORCE ONE
  • ALIEN 3
  • ALIEN 4 : LA RÉSURRECTION
  • ALIEN VS. PREDATOR
  • ALIEN VS. PREDATOR - REQUIEM
  • ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER
  • ALIEN: COVENANT
  • ALIENS - LE RETOUR
  • ANNA ET LE ROI
  • ANOTHER EARTH
  • ARACHNOPHOBIE
  • AUPRÈS DE MOI TOUJOURS
  • AUSTRALIA
  • BABY-SITTER MALGRÉ LUI
  • BAD COMPANY
  • BANGKOK, ALLER SIMPLE
  • BELLE
  • BIG TROUBLE
  • BLACK SWAN
  • BORAT : LEÇONS CULTURELLES SUR L'AMÉRIQUE AU PROFIT GLORIEUSE NATION
  • KAZAKHSTAN
  • BOYS DON'T CRY
  • BROKEN ARROW
  • BROWN SUGAR
  • BUFFY TUEUSE DE VAMPIRES
  • CASANOVA
  • CHEVAL DE GUERRE
  • CLONES
  • CLUB DREAD
  • COCKTAIL
  • COCOON : LE RETOUR
  • CONFETTI
  • CORKY ROMANO
  • COUVRE-FEU
  • COYOTE GIRLS
  • CRAZY NIGHT
  • CRAZY/BEAUTIFUL
  • DAMIEN - OMEN II
  • DARK WATER
  • DEADPOOL
  • DÉJÀ VU
  • DERNIÈRE DANSE
  • DÉSIGNÉ POUR MOURIR
  • DIE HARD : BELLE JOURNÉE POUR MOURIR
  • DIE HARD 4 - RETOUR EN ENFER
  • DOM HEMINGWAY
  • DOWNHILL
  • DRAGONBALL EVOLUTION
  • DUO MORTEL
  • ELLE S'APPELLE RUBY
  • ENEMY
  • ENNEMI D'ÉTAT
  • ESPRIT DE FAMILLE
  • EXODUS: GODS AND KINGS
  • FASHION VICTIME
  • FLIGHT PLAN
  • FOUS D'IRÈNE
  • FRENCH CONNECTION
  • FROM HELL
  • GARAGE DAYS
  • GARDEN STATE
  • GENTLEMEN BRONCOS
  • GOOD MORNING, VIETMAN
  • GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN
  • HAUTE TRAHISON
  • HIGH FIDELITY
  • HITCHCOCK
  • HITMAN : AGENT 47
  • HOPE SPRINGS
  • I LOVE YOU, BETH COOPER
  • I, ROBOT
  • IN HER SHOES
  • INDEPENDENCE DAY
  • INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE
  • INDIAN PALACE : SUITE ROYALE
  • JENNIFER'S BODY
  • JEUX D'ADULTES
  • JOY
  • JUST MARRIED (OU PRESQUE)
  • JUST MARRIED, NO SEX !
  • KINGDOM COME
  • KINGSMAN : LE CERCLE D'OR
  • KINGSMAN : SERVICES SECRETS
  • LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE
  • LA CHASSE AUX SORCIÈRES
  • LA COLLINE A DES YEUX
  • LA COULEUR DES SENTIMENTS
  • LA COUSINE BETTE
  • LA FACE CACHÉE DE MARGO
  • LA FAMILLE TENENBAUM
  • LA FEMME DU PASTEUR
  • LA GORGE DU DIABLE
  • LA GUERRE DES PÈRES
  • LA LIGNE ROUGE
  • LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES
  • LA MAIN SUR LE BERCEAU
  • LA MALÉDICTION
  • LA MOUCHE
  • LA PLANÈTE DES SINGES (1968)
  • LA PLANÈTE DES SINGES (2001)
  • LA PLANÈTE DES SINGES - SUPRÉMATIE
  • LA PLANÈTE DES SINGES : L'AFFRONTEMENT
  • LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES
  • LA PROPOSITION
  • LA VIE RÊVÉE DE WALTER MITTY
  • LA VOLEUSE DE LIVRES
  • LADYKILLERS
  • L'AMOUR EXTRA LARGE
  • L'AMOUR NE S'ACHÈTE PAS !
  • LE 13ÈME GUERRIER
  • LE BEAU GOSSE
  • LE CADEAU DU CIEL
  • LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
  • LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
  • LE DERNIER ROI D'ÉCOSSE
  • LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA
  • LE DIAMANT DU NIL
  • LE DIVORCE
  • LE JOUR D'APRÈS
  • LE JOUR OÙ LA TERRE S'ARRÊTA
  • LE LABYRINTHE
  • LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE
  • LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
  • LE PÈRE DE LA MARIÉE
  • LE POIDS DU DESHONNEUR
  • LE PONT DES ESPIONS
  • LE ROI ARTHUR
  • LE SECRET DE LILY OWENS
  • LE VILLAGE
  • LES AILES DE L'ENFER
  • LES AVENTURES DE JACK BURTON DANS LES GRIFFES DU MANDARIN
  • LES ESPIONS D'À CÔTÉ
  • LES ÉVADÉS DE LA PLANÈTE DES SINGES
  • LES NUITS AVEC MON ENNEMI
  • LES TROIS CORNIAUDS
  • LES TROIS FUGITIFS
  • L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE
  • LITTLE MISS SUNSHINE
  • L'ODYSSÉE DE PI
  • LOGAN
  • LOIN DE LA FOULE DECHAINÉE
  • LOOKING FOR RICHARD
  • LOVE & GAME
  • LUCY IN THE SKY
  • MARY À TOUT PRIX
  • MAX PAYNE
  • MELINDA ET MELINDA
  • MISTER G
  • MISTRESS AMERICA
  • MOULIN ROUGE
  • MY COUSIN RACHEL
  • MYSTERY, ALASKA
  • NEW YORK TAXI
  • NOTORIOUS B.I.G.
  • OÙ SONT LES HOMMES ?
  • PAR EFFRACTION
  • PATHFINDER - LE SANG DU GUERRIER
  • PEARL HARBOR
  • PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
  • PHÉNOMÈNES
  • PHONE GAME
  • PIÈGE DE CRISTAL
  • POUR L'AMOUR D'UNE FEMME
  • POURSUITE
  • POWDER
  • PREDATOR
  • PREDATOR 2
  • PRETTY WOMAN
  • PRIMEVAL
  • QUAND VIENT LA NUIT
  • RIEN À PERDRE
  • ROBIN DES BOIS
  • ROCK
  • ROMEO + JULIETTE
  • ROUGE À LÈVRES ET ARME À FEU
  • SEPARATE LIES
  • SEUL SUR MARS
  • SEX GUIDE - ATTRACTION ANIMALE
  • SIGNES
  • SNAKE EYES
  • SPEED
  • SPEED 2 : CAP SUR LE DANGER
  • SPY
  • STARSHIP TROOPERS
  • STOKER
  • SUPER TROOPERS
  • TERRAIN D'ENTENTE
  • THE BOYFRIEND - POURQUOI LUI ?
  • THE CLOSER YOU GET, SÉDUCTION À L'IRLANDAISE
  • THE DOOR
  • THE GRAND BUDAPEST HOTEL
  • THE MARINE
  • THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
  • THE SESSIONS
  • TINA
  • TITAN A.E.
  • TITANIC
  • TOMBSTONE
  • TOUCHE PAS À MON PÉRISCOPE
  • TRIPLE ALLIANCE
  • TROP C'EST TROP !
  • UN CRI DANS L'OCÉAN
  • UNE GRANDE ANNÉE
  • UNE JOURNÉE EN ENFER
  • UNE LUEUR DANS LA NUIT
  • USS ALABAMA
  • VERONICA GUERIN
  • VOISINS DU TROISIÈME TYPE
  • VOLTE/FACE
  • WAITRESS
  • WAKING LIFE
  • WALK THE LINE
  • WATERBOY
  • WILD
  • WILD GENERATION
  • WORKING GIRL
  • X-FILES : LE FILM
  • X-FILES : REGENERATION
  • ZARDOZ

Les documentaires sur Star

  • 11 SEPTEMBRE : LA CASERNE DES HEROS
  • 42 TO 1
  • BE WATER
  • BROTHERS IN EXILE
  • CHASING TYSON
  • DEMINEURS DE LA SECONDE GUERRE
  • MONDIALE
  • JORDAN RIDES THE BUS
  • LA 92
  • LANCE – partie 1 & 2
  • NATURE BOY
  • NO MAS
  • O.J. : MADE IN AMERICA – parties 1 à 5
  • PONY EXCESS
  • THE FAB FIVE
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Les réactions

1 paolos - iPhone

28/01/2021 à 11h15 :

Dommage qu’il n’y ai que les 10 premières saison de American dad

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