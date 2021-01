Spotify veut proposer des playlists en fonction de votre émotion du moment

Spotify n'est pas le premier service de streaming dans le monde par hasard... L'entreprise fait tout pour se démarquer des concurrents quitte à proposer de nouvelles fonctionnalités assez surprenantes. Un récent brevet enregistré dans le registre de l'USPTO présente un système de détection de votre émotion pour vous proposer des musiques adéquates.

Le futur de Spotify ?

Dans la vision de Spotify, chaque utilisateur dans le monde devrait être capable de facilement trouver une playlist qui correspond à son état émotionnel. Suivant le moment de la journée ou même le jour de la semaine, on peut être joyeux, triste ou en colère. Prenons un exemple simple, notre état émotionnel est complètement différent si on compare le dimanche matin avec le lundi matin (à part si vous appréciez énormément votre travail).

Le service de streaming chercherait à proposer un système capable de détecter votre émotion du moment, ce qui lui permettrait de vous mettre en avant des playlists adaptées.



Jusqu'ici, les services de streaming proposent deux types de playlists, celles qui sont recommandées en fonction de ce que vous avez écouté (ou ce que vous avez aimé précédemment) et celles qui sont liées à des thématiques (playlist pour le sport, playlist du samedi soir, playlist détente...).

Spotify veut monter d'un niveau et vous mettre en avant une nouvelle catégorie de playlists qui ne serait plus gérée par des algorithmes, mais par un système inédit. Pour détecter votre état émotionnel actuel, l'application utiliserait une intelligence artificielle qui analyserait votre voix et s'occuperait de comprendre comment vous vous sentez.

L'intégration d'une telle fonctionnalité dans l'application pourrait se faire d'une façon manuelle, comme automatique. Dès l'ouverture de l'app, Spotify pourrait vous proposer d'interagir avec son IA puis après une courte analyse, proposer une adaptation de toutes les playlists que vous verrez sur votre page d'accueil.

En plus de l'analyse de la voix, Spotify parle aussi de prendre en compte des informations personnelles que vous communiquez dès la souscription comme l'âge ou encore votre sexe. L'historique des morceaux de musiques écoutés viendrait s'ajouter à tout cela.

Le service de streaming travaille depuis pas mal de temps sur ce projet, en réalité le brevet a été déposé en 2018 et a été dévoilé seulement le 12 janvier 2021.



Avec toute la concurrence qui existe sur le marché du streaming, Spotify n'a pas le choix : il faut innover. La croissance d'Apple Music et d'autres acteurs comme Amazon Music ne cesse de s'accroître et d'ici les prochaines années, la firme suédoise pourrait perdre sa première place.

Aujourd'hui, Spotify possède 320 millions d'utilisateurs dans le monde et compte bien profiter de cette popularité encore longtemps !



