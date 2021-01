Tim Cook condamne le modèle commercial de Facebook

Corentin Ruffin

Alors que ce matin, Mark Zuckerberg a une nouvelle fois attaqué Apple et ses changements à venir avec iOS 14, c'est au tour du PDG de la Pomme de répliquer et de s'en prendre au réseau social. Car oui, Tim Cook est actuellement face à la Commission particulière du débat public dans le cadre de la conférence européenne ayant pour sujet la protection des données.



Dans ses paroles, l'homme condamne le modèle commercial de Facebook, affirmant que valoriser l'engagement plutôt que la confidentialité conduit à la «polarisation» et à la «violence».

C'est au tour de Tim Cook de s'en prendre à Facebook

On va finir par croire à une cour de récréation... Aujourd'hui, Tim Cook s'exprime dans le cadre de la conférence européenne sur la protection des données et ce dernier a prononcer le discours d'ouverture. Celui-ci a ainsi mis en en avant les préoccupations d'Apple concernant la confidentialité et la sécurité dans le secteur des technologies.

Comme je l’ai déjà dit, si nous acceptons comme normal et inévitable que tout dans nos vies puisse être agrégé et vendu, nous perdons tellement plus que des données, nous perdons la liberté d’être humains. Et pourtant, c'est une nouvelle saison pleine d'espoir, une période de réflexion et de réforme.

Cook a salué le RGPD`pour ses avancées en matière de confidentialité et de sécurité des consommateurs. Il a également pointé du doigt le modèle commercial de Facebook, sans le citer :

Si une entreprise repose sur des utilisateurs trompeurs, sur l'exploitation de données, sur des choix qui ne sont pas du tout des choix, elle ne mérite pas nos éloges, elle mérite une réforme.

Trop de gens se posent encore la question: « Combien pouvons-nous nous en tirer?» quand ils devraient se demander «quelles sont les conséquences? ».

Il conclut :

Chez Apple, nous avons fait notre choix il y a longtemps. Nous croyons que la technologie éthique est une technologie qui fonctionne pour vous. C’est une technologie qui vous aide à dormir et non à vous tenir éveillé. Il vous indique quand vous en avez assez, il vous laisse de l’espace pour créer, dessiner, écrire ou apprendre, et non actualiser une fois de plus. C’est une technologie qui peut passer à l’arrière-plan lorsque vous faites une randonnée ou une baignade, mais elle est là pour vous avertir lorsque votre fréquence cardiaque augmente ou vous aider lorsque vous avez fait une mauvaise chute. Et avec tout cela, c'est toujours la confidentialité et la sécurité avant tout, car personne n'a besoin de renoncer aux droits de ses utilisateurs pour offrir un excellent produit.