Zuckerberg accuse Apple d'interférer avec Facebook pour "leurs intérêts concurrentiels"

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

7

Mais où s'arrêtera notre ami Mark Zuckerberg dans ses propos et attaques envers Apple ? Depuis quelques mois, le créateur du réseau social le plus connu dans le monde ne cesse de s'en prendre à la Pomme, ses agissements et ses mesures.



Une nouvelle fois, l'homme vient de lancer une pique à Cupertino en les accusant d'interférer avec Facebook uniquement pour servir "leurs intérêts concurrentiels".

Mark Zuckerberg s'en prend une nouvelle fois à Apple

Est-ce qu'il rêve de pommes croquées la nuit ? Ces cauchemars prennent-ils la forme de Tim Cook ? Tant de questions dont on imagine les réponses tant le fondateur de Facebook n'arrête plus ses sorties autour d'Apple. La dernière en date ? S'en prendre une nouvelle fois aux fonctionnalités de protection de la vie privée des clients qui ont vu le jour avec iOS 14, et dont certaines n'ont pas encore pointé le bout de leur nez.



Lors de la conférence sur les résultats trimestriels de Facebook avec les investisseurs, Mark Zuckerberg a ainsi tacle les nouveaux changements autour de l'IDFA (IDentifier For Advertisers) qu'il estime nuire aux intérêts commerciaux de Facebook et pas à protéger la confidentialité des clients.

Apple peut dire qu'ils font cela pour aider les gens, mais les mouvements suivent clairement leurs intérêts concurrentiels.

Il y voit une «incitation à interférer» avec Facebook et à imposer une préférence sur les propres applications d'Apple. Allez, Mark, une tisane et au lit !