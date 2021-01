Le projet de partenariat pour l'Apple Car divise chez Hyundai

Hyundai avait indiqué il y a peu de temps être en pourparlers avec Apple pour la production de l'Apple Car. Les dernières nouvelles semblent partagées puisque certains dirigeants du groupe Hyundai Motors seraient contre l'idée de travailler avec Apple.

Hyundai est divisé en deux sur le projet Apple Car



On vous en parlait en début de mois, à savoir que Hyundai discute avec Apple sur un potentiel futur partenariat entre les deux marques pour la création de l'Apple Car. Cependant, selon un rapport de Reuters paru aujourd'hui, le sujet serait partagé du côté des dirigeants du géant coréen.

Dans ce rapport, les dirigeants de Hyundai réticents à ce partenariat expliquent leur crainte :

Nous nous demandons comment le faire, que ce soit bon ou non. Nous ne sommes pas une entreprise qui fabrique des voitures pour d'autres. Ce n'est pas comme si travailler avec Apple produirait toujours d'excellents résultats.

Pour expliquer simplement, au-delà de la fiabilité du projet, certains dirigeants estiment que Hyundai est une entreprise de taille patron et que travailler avec Apple les obligeraient à respecter "se soumettre" à certains choix d'Apple sur le sujet, ce qui ne plairait pas du tout. Car si Apple pourrait envisager un partenariat avec Hyundai, il ne faut pas oublier que la marque à la pomme fait toujours ses propres choix et que cela serait seulement pour "l'assemblage final", le choix des matériaux, des pièces... serait fait par Apple lui-même.



C'est bien évidemment un sujet qui risque de durer pas mal de temps étant donné que l'Apple Car devrait être commercialisé dans plusieurs années mais on voit là toute la complexité pour Apple qui d'un côté a toujours dicté ses propres règles lors de la création d'un produit mais de l'autre, sait que dans ce domaine totalement nouveau pour la marque, rien de mieux que de s'associer (se faire aider) par une grande marque automobile. Il faudra surement faire des concessions, affaire à suivre.