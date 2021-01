Tesla pourrait vendre des licences de l’Autopilot

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

On le sait, le succès et les technologies du constructeur Tesla attirent les convoitises de la part des concurrents. Et si, jusqu'à présent, la firme américaine gardait ses secrets pour lui-même, il se pourrait qu'elle fasse le choix de s'ouvrir et de vendre des licences de l'Autopilot, son système de conduite autonome.



Selon de nouvelles rumeurs, Elon Musk serait entré en discussions avec d’autres constructeurs automobiles dans une phase préliminaire.

Publicité

L'Autopilot bientôt chez d'autres constructeurs automobiles ?

Dans le secteur de l'automobile électrique, et plus particulièrement dans la conduite autonome, Tesla semble être le plus avancé et le plus proche du but ultime. À tel point que la concurrence pourrait se décourager et tenter de serrer la main à Elon Musk pour acheter une licence de l'Autopilot.



C'est en tout cas ce que révèle Electrek dans un nouvel article, déclarant que le CEO serait en pourparlers avec certains constructeurs du monde entier dans ce but. C'est Elon Musk lui-même qui l'aurait déclaré lors de la conférence téléphonique aux les investisseurs suite à la publication des résultats financiers du Q4 2020.



Une preuve de plus que Tesla a une petite longueur sur la plupart de ses concurrents. Pour le moment, il semblerait que la firme ne soit qu'aux prémices des discussions, préférant attendre que le système atteigne le 100 %.