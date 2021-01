Apple acquiert les droits du film CODA pour 25 millions

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple a remporté les droits du film chaud de Sundance «CODA», qui a été présenté en première au festival vendredi. Le film a reçu un accueil chaleureux des premiers téléspectateurs et critiques.



Comme rapporté par Deadline, les enchères ont fait monter les prix à un nouveau record pour le film de Sundance, Apple obtenant l'accord pour 25 millions de dollars.

Une remake de la famille Bélier

À 25 millions de dollars pour les droits mondiaux, cela fait de l’achat de CODA par Apple le plus gros accord jamais conclu à Sundance, dépassant l’achat de Palm Springs par Hulu de 22,5 millions de dollars l’année dernière.



CODA - dont le nom est l’acronyme pour Child of Deaf Adults - est un long métrage dramatique qui suit une lycéenne, Ruby joué par Emilia Jones, qui est la seule personne de sa famille à ne pas être sourde. Elle doit choisir entre poursuivre ses rêves dans l'industrie de la musique ou rester à la maison pour aider ses parents dont l’entreprise de pêche est au plus mal.



Vous l’aurez compris, CODA est basé sur le succès français La famille Bélier où l’on découvre le monde d'une mère, d'un père et d'un fils nés sourds, qui essaient d'apprécier le talent de chanteur de leur fille chérie.

Apple a commencé à développer sa division de films originaux en faisant des achats importants en 2020 comme «Greyhound», «On The Rocks», «The Banker» et le long métrage d'animation «Wolfwalkers». Vendredi, le service de streaming a sorti un nouveau film : "Palmer", avec Justin Timberlake.



Une date de sortie pour CODA n'a pas encore été annoncée par Apple, mais comme le film est déjà filmé et terminé, vous pouvez vous attendre à le voir en première plus tard en 2021.



Parmi les autres grands films à venir sur Apple TV+, citons «Emancipation» (dont Apple a obtenu les droits de production l'année dernière dans le cadre d'un autre contrat record), «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese, «Kitbag» de Ridley Scott, «The Sky Is Everywhere» en collaboration avec A24, «Swan Song» et d'autres.