Apple est encore la marque la plus admirée au monde en 2021

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Apple ne domine pas seulement la bourse et ses concurrents, l’entreprise trône dans la liste des «entreprises les plus admirées au monde» de Fortune pour 2021, prenant la première place pour la 14e année consécutive.

Publicité

La pandémie a conforté Apple

La technologie et le divertissement occupent les quatre premiers rangs de ce classement d’image, Amazon occupant la deuxième place, suivi de Microsoft en troisième et de Disney en quatrième.

Après une année au cours de laquelle l'humanité s'est appuyée plus que jamais sur les géants de la technologie - pour se connecter, nous divertir et même nous nourrir dans une période d'isolement - il est normal qu'Apple, Amazon et Microsoft occupent les trois premières places du classement Fortune de la réputation des entreprises. Apple, le premier fournisseur de technologies personnelles, est en tête de la liste pour la 14e année consécutive, sur la base de notre sondage auprès de quelque 3 800 dirigeants d'entreprise, administrateurs et analystes.

Autrement, Netflix est revenu dans le top dix, se classant neuvième, et Walmart et Target ont obtenu leurs meilleurs classements depuis 2011 et 2008. Nvidia et PayPal ont également obtenu une place dans le top 50 pour la première fois.



Les 50 entreprises sélectionnées pour le classement Fortune 2021 ont été réduites à partir d'une liste initiale des 1000 plus grandes entreprises des États-Unis classées par chiffre d'affaires et de 500 entreprises non américaines de la base de données Global 500 de Fortune avec des revenus de 10 milliards de dollars ou plus.



Le cabinet de conseil en gestion Korn Ferry a ensuite demandé aux dirigeants, administrateurs et analystes d'évaluer les entreprises de leur propre secteur en fonction de neuf critères, de la valeur d'investissement et de la qualité de la gestion et des produits à la responsabilité sociale et à la capacité d'attirer les talents, et de sélectionner les dix entreprises qu'ils admiraient le plus.



Bien que le résultat ne soit pas indicatif de la performance financière, la liste fournit un aperçu intéressant de la façon dont certaines des entreprises les plus connues au monde sont perçues les unes par rapport aux autres.