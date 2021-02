Confidentialité : WhatsApp commence à paniquer et essaie de retenir ses utilisateurs

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

7

Pour de nombreux utilisateurs de WhatsApp, transférer les informations personnelles vers Facebook a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Énormément de personnes ont quitté l'application de messagerie la plus populaire pour se rapprocher de Signal et Telegram. Aujourd'hui, WhatsApp semble avoir compris son erreur et active le levier d'alerte pour retenir les utilisateurs.

Publicité

WhatsApp vous rappelle les bases de sa confidentialité

Depuis que WhatsApp a annoncé son changement de politique sur la collecte de vos informations personnelles, de nombreuses personnes ont décidé de changer d'application pour discuter avec leurs proches. Ce qui n'a pas plu, c'est le fait que tout ce que récupère WhatsApp va partir prochainement entre les mains du réseau social numéro 1 dans le monde : Facebook.

L'appel au boycott sur les réseaux sociaux s'est multiplié, au point que Signal a été débordé de nouvelles inscriptions, provoquant une panne internationale de l'application pendant toute une soirée.



Aujourd'hui, ce mouvement semble avoir fait réagir WhatsApp, qui a décidé de communiquer avec ses utilisateurs via la catégorie "Statut" de son app. À travers des stories, les dirigeants de la messagerie ont tenu à rappeler que toutes les conversations sont cryptées et qu'il ne peut y avoir que deux personnes qui regardent les conversations : vous et votre correspondant. WhatsApp rappelle également que toutes les conversations VoIP sont chiffrées de bout en bout et ne peuvent pas être écoutées par une tierce personne (même les forces de l'ordre).

Voici ce que peuvent voir les utilisateurs américains depuis quelques jours. WhatsApp souhaite mettre fin à toutes les rumeurs comme quoi qu'une masse d'informations personnelles issues de vos conversations privées sont transférées vers Facebook. Les dirigeants savent que quand une affaire comme celle-ci est mondialement relayée sur les réseaux sociaux, des fakes news viennent s'ajouter pour apporter une petite dose de piment à l'affolement général.

Dans un courrier destiné au média The Verge, un porte-parole de WhatsApp a expliqué :

Il y a eu beaucoup de désinformation et de confusion autour de notre récente mise à jour et nous voulons aider tout le monde à comprendre les faits derrière la façon dont WhatsApp protège la vie privée et la sécurité des gens. À l'avenir, nous allons fournir des mises à jour aux personnes dans l'onglet Statut afin que les gens entendent directement parler de WhatsApp.

Est-ce que cette communication va permettre de retenir les utilisateurs qui ont été choqués d'apprendre ce changement de politique de confidentialité ? Difficile à dire... Notons quand même que l'application Signal ne cesse d'être téléchargée, depuis le début du scandale WhatsApp, l'app est en permanence dans le TOP 3 des applications les plus téléchargées de la catégorie "Réseau social" de l'App Store.

Publicité

Les différences de confidentialité

Depuis le début du mois de décembre, Apple propose sur l'App Store une visibilité sur la collecte de vos données personnelles. Avant le téléchargement d'une application, vous pouvez rapidement voir les données qui vous seront prises pendant votre utilisation.

Voici un petit tableau comparatif pour vous donner une idée :



WhatsApp récupère... Signal récupère... Telegram récupère... Votre historique d'achat Votre numéro de téléphone Votre nom Votre emplacement approximatif Votre numéro de téléphone Votre numéro de téléphone, vos contacts et votre adresse mail Vos contacts Les autres contenus utilisateurs Votre identifiant utilisateur Identifiant utilisateur et identifiant de l'appareil Vos interactions avec le produit et données publicitaires Vos informations financières Diagnostic (données sur les pannes, performance et autres données de diagnostic)

À noter que toutes les données récupérées chez WhatsApp et Telegram sont en lien direct avec votre identité. Par exemple pour le cas de WhatsApp, votre numéro de téléphone, vos informations financières ou même votre emplacement sont directement rattachés à vous.



En fin de compte, la seule application de messagerie qui récupère une information sans faire de lien avec votre identité, c'est Signal qui reste un modèle dans le respect de votre vie privée. Il y a aussi l’app française Olvid.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger