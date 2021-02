Racisme systématique : Apple se dit être une force de changement

Apple est l'une des entreprises les plus engagées dans la lutte contre le racisme, la firme exprime régulièrement son objectif de mixité au sein de ses équipes et souhaite voir les esprits changer. Sur son site internet, Apple a lancé aujourd'hui une page "Initiative pour l'équité raciale et la justice" pour montrer toutes les actions réalisées jusqu'à aujourd'hui.

Éducation, réforme de la justice pénale, égalité économique. Apple agit maintenant !

Depuis le mouvement Black Lives Matter, beaucoup de choses ont changé aux États-Unis, la vision des choses n'est plus la même pour énormément d'Américains, mais aussi pour beaucoup d'entreprises qui soutiennent pleinement l'équité raciale. Chez Apple, on se bat depuis très longtemps pour permettre un meilleur accès à l'éducation, une justice plus juste et une meilleure situation économique pour la communauté noire.



Sur une page dédiée, Apple a résumé ses nombreuses actions autour du sujet. Dans le secteur de l'éducation, Apple explique s'être associé à des établissements scolaires historiquement noirs (écoles, collèges et universités) dans des zones réputées sensibles. La firme de Cupertino y a apporté un soutien financier pour aider l'éducation dans ces établissements.

L'entreprise a aussi offert 100 bourses d'études aux étudiants des communautés sous-représentées, toujours dans des collèges et universités noirs.



Dans son rapport, Apple annonce également le lancement prochain de l'Apple Developer Academy à Detroit. Ce programme inédit aura pour but d'offrir aux entrepreneurs, créateurs et codeurs noirs des opportunités d'évolutions et d'apprentissage. Apple a collaboré avec l'Université d'État du Michigan pour atteindre jusqu'à 1 000 étudiants chaque année. Des programmes de plusieurs mois ou même de plusieurs années seront proposés.

Au-delà de l'éducation qui a toujours été un sujet important pour Apple, l'entreprise annonce également effectuer des dons à des organisations qui se battent contre l'injustice dans le système américain.

Dans cette nouvelle page sur le site d'Apple, on retrouve également deux déclarations, celle de Lisa Jackson qui s'occupe des questions environnementales, politiques et des initiatives sociales, elle déclare :

Les inégalités ne peuvent être ignorées. Nous nous engageons à aider à créer les résultats positifs que méritent les communautés de couleur.

En bas de page, Tim Cook a fait une déclaration optimiste sur les futures actions d'Apple :

Nous avons des travaux inachevés dans l'effort visant à mettre fin au racisme systémique. Apple sera une force de changement.

Apple a également mis en avant ses récentes actions pour l'équité raciale. On peut par exemple apercevoir la célébration du mois de l'histoire des Noirs dans les différentes apps d'Apple, le guide complet des restaurants appartenant à des Noirs (disponible sur Apple Plans) ou encore une couverture spéciale sur la justice raciale en 2020 dans Apple News Spotlight.



