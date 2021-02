Google Stadia ferme ses studios

Google Stadia vient de faire une annonce qui ne va pas dans le bon sens pour le service. C'est officiel, les studios en charge de produire des jeux exclusifs pour la plateforme vont être supprimés. Quel avenir pour Stadia ?

Google Stadia : bientôt la fin ?

Nous le savons tous, il est très difficile de se faire une place dans le monde du jeu vidéo surtout avec l'avance que possèdent Sony Microsoft et Nintendo et ce n'est pas Google qui viendra nous dire le contraire. Un an et trois mois après son lancement en novembre 2019, le service cloud gaming de Google sort le drapeau blanc.



Le géant américain l'a confirmé hier soir, les deux studios de plus de 150 développeurs chargés de produire du contenu exclusif pour Stadia vont tout simplement être dissous alors même qu'ils n'avaient toujours pas sortis un seul projet jusque-là. Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque l'on apprend dans la foulée que Jade Raymond, l'une des têtes d'affiche du projet s'en va définitivement. Stadia paye donc son manque de contenu proposé depuis le début mais également son service d'abonnement jugé pas assez intéressant par la plupart des joueurs.

Que devient Stadia ?

Si vous possédez Stadia, pas de panique, Google a confirmé que le service allait rester en place et fonctionnel. Les dirigeants ont expliqué avoir tout simplement changé de stratégie et annulé la partie développement de jeux exclusifs. Cependant, comme la souligné le vice-président de Stadia, ils espèrent que des éditeurs tiers continueront de proposer leurs jeux sur la plateforme qui reste disponible et accessible pour tous les joueurs.



Vous l'aurez compris, à travers cette annonce, les équipes de Stadia essayent tant bien que mal de faire comprendre à tout le monde que le service reste toujours actif mais il faut avouer qu'avec la difficulté depuis le début pour attirer des joueurs, couplé à cette annonce négative font que les joueurs ne risquent pas de se jeter dessus. Attendons de voir si les joueurs actuels quittent le navire ou pas mais il est sûr que si tel est le cas, nous risquons de voir une autre mauvaise nouvelle d'ici un ou deux ans qui annoncerait la fermeture définitive du service. Comme quoi, même quand on s'appelle Google et que l'on possède des milliards d'euros de ressources, on ne s'aventure pas dans n'importe quel domaine.





