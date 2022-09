Officiel : Google va fermer Stadia et vous rembourser

Après près de trois ans d'activité seulement, Google met fin à son service de streaming de jeux Stadia, à compter de janvier 2023. C'était pratiquement couru d'avance, dans un secteur hautement concurrentiel et finalement très difficile d'accès pour des entreprises sans réelles exclusivités en termes de jeux.



La firme de Mountain View a confirmé la fermeture de son service de jeux à distance, Google Stadia, qui offrait des fonctionnalités uniques comme la résolution 4K, la HDR et le son surround 5.1. Il s'agit notamment de la première communication du vice-président et directeur général de Google Stadia, Phil Harrison, depuis plus d'un an.

Google Stadia s'arrête bientot

Depuis son lancement en 2019, Google Stadia n’a jamais réussi à convaincre et donc à trouver sa clientèle. Malgré de gros moyens et une manette dédiée, la plateforme ne s'est pas imposée auprès des joueurs.



Et tout va aller très vite. En effet, le service de cloud gaming s'arrêtera le 18 janvier 2023, malgré une base technologique solide.

Il y a quelques années, nous avons également lancé un service de jeux grand public, Stadia. Si l'approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs reposait sur une base technologique solide, elle n'a pas suscité l'intérêt des utilisateurs que nous attendions. Nous avons donc pris la décision difficile de commencer à réduire progressivement notre service de streaming Stadia.



Nous sommes reconnaissants aux joueurs dévoués de Stadia qui nous ont soutenus depuis le début. Nous allons rembourser tous les achats de matériel Stadia effectués sur la boutique Google Store, ainsi que tous les achats de jeux et de contenu additionnel effectués sur la boutique Stadia. Les joueurs continueront à avoir accès à leur ludothèque et à jouer jusqu'au 18 janvier 2023 afin de pouvoir effectuer leurs dernières sessions de jeu. La majorité des remboursements devraient être effectués d'ici la mi-janvier 2023. Les joueurs trouveront plus de détails sur ce processus dans notre centre d'aide.

Pour l'avenir, il semble que Google n'ait pas l'intention de laisser tomber les réalisations techniques de Stadia. Dans le message, M. Harrison mentionne directement le fait qu'il sera "disponible pour nos partenaires industriels", ce qui implique que le service Immersive Stream de Google Cloud, utilisé par des entreprises comme AT&T et Capcom, continuera de fonctionner.



L'annonce d'aujourd'hui intervient moins de deux ans après l'arrêt du studio Stadia Games & Entertainment, l'effort malheureux de Google pour créer des jeux originaux de première et de seconde main pour sa plateforme. D'ailleurs, aucun jeu AAA n'est sorti en 2022.

Allez, on remballe tout !

Google va vous rembourser

Heureusement, Google est riche. Du coup, malgré la mauvaise nouvelle, les joueurs seront heureux d'apprendre que le géant de la recherche va rembourser intégralement tous ses clients. On parle des achats de jeux, de matériels comme les manettes et les logiciels éventuels..



Les remboursements interviendront vers la mi-janvier 2023. En revanche, les abonnements Pro passés ne sont pas concernés.

Les effectifs réaffectés sur d'autres projets

Officiellement, Google explique que les employés des Google Stadia vont rejoindre les effectifs de YouTube, Google Play ou des projets en réalité augmentée. Mais certains pensent que Google va pousser une grande partie des personnes concernées vers la sortie, dans un contexte économique difficile.