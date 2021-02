Nouveautés iPadOS 14.5 : recherche d'emoji, griffonnage et démarrage en paysage

Disponibles depuis hier soir et exclusivement réservées aux développeurs, les deux nouvelles bêta d'iOS et d'iPadOS 14.5 apportent plusieurs nouveautés très intéressantes. Sur l'iPad, Apple a simplifié la recherche des emojis quand vous écrivez un message et a apporté une nouvelle orientation d'affichage pour son écran de démarrage. De plus, Griffonage est enfin compatible avec le français, permettant de prendre des notes à l'Apple Pencil.

Trouvez vos emojis plus facilement

Depuis le lancement d'iOS 14, il est possible sur votre iPhone de trouver un emoji en écrivant son nom. Par exemple vous cherchez le drapeau français, vous avez juste à marquer "France" et vous allez trouver l'emoji qu'il vous faut dans les résultats de recherche. Cette nouvelle fonctionnalité est un gain de temps appréciable, de plus elle a rencontré beaucoup de succès auprès des utilisateurs. Apple a décidé d'étendre la recherche d'émoji sur l'iPad avec une intégration dans iPadOS 14.5 !

Comme vous pouvez le constater, la barre de recherche s'affichera dans la partie supérieure des emojis. Pour la voir, vous aurez juste à appuyer sur l'icône qui vous permet d'accéder à la liste horizontale des emojis.

Pour faire simple, le fonctionnement est le même que sur votre iPhone !

L'écran de démarrage devient compatible avec le mode paysage

Décidément, la modification de l'écran de démarrage ce n'est pas pour tout de suite. Avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5, l'écran de démarrage est toujours le même, vous avez un fond noir avec le logo d'Apple au centre de l'écran.

Cependant, les développeurs qui ont pu télécharger la bêta hier soir on remarqué que désormais l'écran de démarrage s'adapte en fonction de la position de l'écran.

Si vous tenez votre iPad en mode portrait ou en mode paysage, le logo d'Apple se mettra dans le bon ordre !

Griffonage

Enfin, la fonction « Griffonnage » passe de l'anglais au français (et à l'espagnol ou encore l'allemand) pour reconnaître l'écriture et insérer n'importe quel texte manuscrit dans un champs de saisie.