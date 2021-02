Tesla : 135 000 véhicules rappelés à cause d'un problème d'écran tactile

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Ce n'est pas parce que Tesla est au top de l'innovation et arrive à réaliser des exploits chaque nouveau trimestre que l'entreprise est à l'abri des problèmes de production. La firme d'Elon Musk vient de procéder en ce début février à un rappel de 135 000 Tesla Model S et Model X, il s'agit là d'un des plus gros rappels depuis la création de l'entreprise.

Un problème d'écran tactile sur les Model S et Model X

Heureusement pour Tesla, ce rappel est d'une grande ampleur, mais ne fait pas l'objet d'un problème de sécurité majeur pour les propriétaires des véhicules concernés. Selon le média Techcrunch, Tesla a pris contact avec une multitude de clients de Model S et Model X pour proposer une réparation gratuite de l'écran tactile. En effet, celui-ci serait confronté à une panne subite quand la puce mémoire est proche d'atteindre la capacité maximale de stockage.

Cette panne se présente sous diverses formes, il y a par exemple des difficultés à utiliser les applications ou les fonctionnalités "confort", mais plus grave encore, les clignotants, les dégivrages ou encore la caméra de recul peuvent être sujet à des défaillances.



La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) s'est intéressé à cette affaire qui commence à faire beaucoup de bruit sur les forums d'entraides de Tesla. Selon elle, il s'agit de la puce mémoire de 8 Go qui pose problème, elle s'épuiserait trop rapidement après plusieurs années d'utilisation et la seule solution pour apporter une résolution à cette panne, c'est de la changer !

L'agence a envoyé une lettre à Tesla pour évoquer ce problème qui concerne de plus en plus de personnes à travers le monde.

Tesla a répondu à la NHTSA, l'entreprise a déclaré :

Il est économiquement, sinon technologiquement, impossible d'espérer que de tels composants puissent ou doivent être conçus pour durer toute la vie utile du véhicule.

Pour savoir si votre véhicule est concerné par ce rappel, il y a plusieurs critères qui sont communiqués, comme la date de fabrication.

Seules les Model S construite entre 2012 et 2018 ainsi que les Model X fabriqués entre 2016 et 2018 sont concernés par ce rappel. Une fois que vous aurez pris contact avec Tesla, l'entreprise vérifiera si vous possédez de la carte mère NVIDIA Tegra 3 et si vous détenez la carte mémoire eMMC NAND.

Si tous ces critères sont remplis, une intervention technique de Tesla sera nécessaire pour éviter que des défaillances se présentent à l'avenir (si ce n'est pas déjà le cas).