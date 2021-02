Titan Quest Legendary Edition est de sortie sur iPhone et iPad

Medhi Naitmazi

L'excellent Titan Quest nous revient comme prévu en version Legendary Edition. Il s'agit d'une énième mouture améliorée avec tous les DLCs et les extensions possibles et imaginables !



De quoi ravir les fans d'action-RPG en manque de jeux sur iPad ou iPhone. La version classique étant disponible depuis plus de deux ans sur App Store.



Regardez la vidéo trailer :

Titan Quest: Legendary Edition

Les joueurs iOS de Titan Quest ne vont pas crier au scandale puisque cette édition spéciale n'est pas un nouveau jeu mais une sorte de compilation avec tous les DLCs que l'on peut s'offrir en achat intégré depuis 2018 sur iOS et iPadOS.



Ainsi, l'édition légendaire intègre les campagnes supplémentaires Ragnarök (Mythes Celtes, Vikings, et les dieux Asgardiens), Atlantis (le royaume mystérieux) et Immortal Throne (Cerberes, Agamemnon, Achilles, ...).



Cependant, pour faire vibrer les fans et les joueurs en général, HandyGames ne s'est pas contenté d'un beau contenu puisque "Titan Quest LE" en profite pour recevoir des améliorations graphiques qui le rendent encore plus agréable. Mieux, le studio a amélioré l'IA pour moderniser l'aventure et les combats. Le reste ne vous dépaysera pas avec des centaines d'objets et d'armes, de la magie et plus encore à découvrir dans une épopée à faire rougir Homère.

Les Titans qui se sont échappés de leur prison et qui ont décidé de détruire la terre sont maintenant traqués, maîtrisés dans des batailles épiques et réduits à l'état de simples carcasses. Les dieux seuls ne peuvent pas vaincre les Titans, il faut donc de vrais héros - et cela ne peut être que vous ! Votre succès ou votre échec décidera du sort du peuple et des Olympiens !

Si vous aimez Guild Wars, Diablo et autre jeux d'action-RPG, il est temps de télécharger Titan Quest pour iPhone et iPad et ses 60 heures de jeu minimum. Comptez par contre 17,99€. Aie !

