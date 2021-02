Liv'Vet propose la téléconsultation pour vos animaux de compagnie

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Nous vivons une période exceptionnelle où chaque contact doit être évité pour ralentir la propagation du Covid-19. Cependant, dans notre malheur, nous avons une chance... Celle de la technologie ! Depuis que la pandémie a commencé, nos smartphones, tablettes et ordinateurs ont pris une nouvelle place dans notre quotidien. Des développeurs comme ceux de Liv'Vet profitent de cette nouvelle tendance du numérique pour lancer de nouvelles idées.

Publicité

Liv'Vet propose un rendez-vous avec un vétérinaire à distance

Depuis le début de la pandémie, la téléconsultation a pris une toute nouvelle ampleur dans notre façon de consulter un professionnel de la santé. Avec une simple application, il est possible de prendre un rendez-vous, d'échanger avec un médecin en conversation vidéo et obtenir une ordonnance et un arrêt de travail. Si ce concept est devenu une évidence en période de pandémie, il se voit également exporter pour nos animaux de compagnie.



Lancé sur l'App Store en septembre 2020, l'application Liv'Vet a repris exactement la même idée que la téléconsultation pour les humains, mais avec les animaux. En effet, dès maintenant vous pouvez prendre un rendez-vous avec un vétérinaire à proximité de votre domicile et discuter avec lui comme vous le feriez avec un proche dans une conversation FaceTime.

Avant de commencer la téléconsultation, vous devrez remplir le profil de votre animal. Il faudra uploader une photo, le nom de l'animal, son âge, son poids...

Avant de commencer le rendez-vous, le vétérinaire étudiera en priorité toutes les informations que vous aurez communiquées sur l'application.



Les développeurs de Liv'Vet expliquent que l'application vous permettra de nombreux avantages comme la limitation de vos déplacements, évitez de stresser votre animal (puisqu'ils resteront dans leur environnement habituel), gagner du temps (pas de trajet aller/retour et d'attente une fois arrivée)... L'un des avantages majeurs de ce type de rendez-vous c'est que le vétérinaire pourra vous communiquer tous les conseils pour le bon rétablissement de l'animal et son bien-être en général.



Voici le fonctionnement précis de l'application une fois téléchargée :

Inscrivez-vous en créant rapidement et gratuitement votre compte depuis l'application. (Veillez à saisir le code clinique communiqué par votre vétérinaire lors de la création de votre compte) Créez le profil de votre/vos animaux. Choisissez le type de votre demande de rendez-vous, cette dernière sera automatiquement envoyée à votre clinique vétérinaire. Votre clinique vous re-contact dans le but de convenir de la meilleure date/heure à laquelle effectuer votre rendez-vous visio. Effectuez votre visioconsultation avec votre vétérinaire. Recevez par mail, les différents documents médicaux relatifs à votre visioconsultation. Commencez le traitement de l'animal consulté.

L'application est sans abonnement ni engagement. Le seul paiement à effectuer sera celui de la consultation, vous serez redirigé vers un système sécurisé de paiement en ligne. Liv'Vet transmettra l'argent au vétérinaire que vous aurez consulté en prenant évidemment une petite commission, celle-ci est de seulement 3,50€ sur une consultation de 35€, ce qui reste très raisonnable !

Publicité

Télécharger l'app gratuite Liv'Vet