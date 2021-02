Mini Métro ajoute la ville de Chongqing en Chine

Pour ceux qui n'auraient pas connaissance de ce jeu de stratégie, il s'agit de l'un des meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer en ce moment et il est parfaitement adapté aux écrans tactiles. Disponible sur de nombreuses plateformes, Mini Metro a même connu un spin-off sur Apple Arcade avec Mini Motorways , toujours signé des développeurs de Dinosaur Polo Club.

Cette nouvelle version emmène les joueurs dans le centre de la Chine avec Chongqing, une ville de trente millions d'habitants qui est un centre culturel, économique, scientifique et industriel. La position de Chongqing à la confluence des rivières Yangtze et Jialing ajoute un défi supplémentaire à vos futurs travaux. Pour débloquer Chongqing, vous devez marquer 500 points à Guangzhou. Découvrez le trailer vidéo du jeu :

Le mois dernier, Dinosaur Polo Club publiait une mise à jour 1.45 pour Mini Metro avec la ville de Chicago, la 25e carte du jeu. Juste avant, le studio avait ajouté Lagos, au Nigeria et Santiago, au Chili. Cette fois, Mini Metro dévoile sa première mise à jour de 2021, la v1.46, pour célébrer la nouvelle année lunaire, celle du Buffle.

