La prochaine voiture de Tesla pourrait se déverrouiller avec l'iPhone

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Selon un nouveau document publié par la FCC (Federal Communications Commission) et relayé par nos confrères de The Verge, Tesla serait en pleine préparation de l'arrivée de la prise en charge du déverrouillage ultra large bande (Ultra Wideband) sur ses prochaines voitures.



Ainsi, la nouvelle technologie intégrée permettrait de se servir de son iPhone pour entrer dans votre véhicule.

Publicité

Tesla cherche une compatibilité avec l'Ultra Wideband

En septembre dernier, Tesla a fourni de la documentation sur les nouveaux porte-clés, un contrôleur et des points d'extrémité qui seraient installés à l'intérieur du châssis et de la cabine d'un véhicule. Le gros plus, c'est que la technologie utilisée serait l'Ultra Wideband, rendant ainsi les modèles iPhone 11 et iPhone 12 compatibles.



En effet, ces derniers sont équipés d'une puce U1 qui prend en charge cette technologie "pour une meilleure perception spatiale et une détection de l'emplacement à l'intérieur". Si Tesla a déjà une application iPhone qui permet aux propriétaires de Tesla de verrouiller et de déverrouiller leurs voitures, le document de la FCC affirme que l'utilisation du Ultra Wideband permettrait d'être plus précis lors de la détermination la distance entre une personne et sa voiture.



On sait également que d'autres constructeurs automobiles travaillent également sur la technologie Ultra Wideband.



Source