Apple TV+ : Ted Lasso est (encore) nominé pour trois prix Writers Guild of America

Il y a 4 heures

William Teixeira

Réagir

C'est incroyable ce qui est en train de se passer avec la série originale Apple "Ted Lasso". Après ses deux nominations à la cérémonie des Golden Globes (qui aura lieu le 28 février), la série humoristique se fait à nouveau remarquer cette fois pour les Writers Guild of America. La production Apple est nominée dans trois catégories différentes !

Publicité

Ted Lasso est encore nominé

On ne le dira jamais assez... Mais qu'est-ce qu'on aime Ted Lasso !

Cette comédie est un vent de fraîcheur et apporte quelque chose de vraiment nouveau et fantastique dans le catalogue d'Apple TV+.

Visiblement, Ted Lasso continue à attirer l'attention des grandes cérémonies de remises de prix, il y a quelques heures on vous annonçait que Ted Lasso avait reçu deux nominations dans deux catégories des Golden Globes.

Aujourd'hui, on vient d'apprendre que la série a reçu trois nominations pour les Writers Guild of America.



Très connue aux États-Unis, cette cérémonie est nettement moins populaire en France. Pour faire simple, il s'agit de récompenses décernées aux scénaristes des plus grandes séries et films récemment sortis.

Pour l'édition 2021, Ted Lasso va figurer dans les trois catégories suivantes :

Meilleure série de comédie

Meilleure nouvelle série

Meilleure comédie épisodique

Parmi les autres séries nominées dans la même catégorie que Ted Lasso, il y a des productions qui ont tout autant de chance de remporter le prix :

Curb Your Enthusiasm (HBO)

The Great (Hulu)

PEN15 (Hulu)

What We Do in the Shadows (FX)

Dans la catégorie des nouvelles séries, Ted Lasso sera en concurrence avec :

Dave (FX)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Great (Hulu)

Lovecraft Country (HBO)

Comme vous pouvez le constater, la majorité des séries nominées sont essentiellement des productions originales de HBO et Hulu. À la surprise générale, Netflix n'a aucune série dans les catégories où Ted Lasso est présent.