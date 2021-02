Apple Watch : un brevet pour améliorer la connectivité via l'écran et le châssis

Apple cherche à faire en sorte que les composants essentiels de l'Apple Watch, comme l'écran, aient une double fonction en intégrant le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, l'UWB et autre réseau cellulaire.



Si vous ne pouvez pas réduire la taille des composants, vous pouvez peut-être vous arranger pour que chacun d'entre eux fasse plus au sein de l'appareil. Apple a récemment imaginé que la batterie de l'Apple Watch remplacerait le moteur haptique, voilà maintenant qu'elle veut incorporer l'antenne dans plusieurs parties de la montre.

Un brevet prometteur pour l'Apple Watch

La demande de brevet "Dispositifs électroniques ayant des capacités de télémétrie d'ondes millimétriques" vise à utiliser un "réseau d'antennes phasées". Au lieu d'inclure une antenne encombrante, prenant beaucoup de place dans l'Apple Watch, Apple souhaite étendre le «circuit de communication sans fil» à travers le châssis.

[Il] peut être souhaitable de mettre en œuvre au moins certaines des antennes dans [un] appareil en utilisant des parties de composants électriques qui autrement ne seraient pas utilisées comme antennes [...] et qui prennent en charge des fonctions supplémentaires de l'appareil.



A titre d'exemple, il peut être souhaitable d'induire des courants d'antenne dans des composants tels que [l'écran]) [pour] servir d'antenne pour Wi-Fi, Bluetooth, GPS, fréquences cellulaires et / ou d'autres fréquences sans qu'il soit nécessaire d'incorporer des structures d'antenne volumineuses.

Une telle antenne intégrée permettrait également d'étaler la réception des signaux sans fil. Ensuite, les circuits couplés à ce "réseau d'antennes en phase" pourraient être "configurés pour effectuer des opérations de télémétrie spatiale sur un objet extérieur à la montre-bracelet", sur la base des signaux qu'il envoie et reçoit.



La demande de brevet détaille plusieurs façons différentes d'ajouter un réseau d'antennes en phase, et de manière significative "pour transporter des premiers signaux à une fréquence entre 10 GHz et 300 GHz et une antenne à ondes non millimétriques pour transporter des seconds signaux à une fréquence inférieure à 10 GHz."

Pour la partie sous-10Ghz, il s'agit des fréquences utilisées par l'ultra large bande. L'Apple Watch Series 6 intègre déjà la puce U1, chose qui pourrait être utile dans l'écosystème et notamment avec l'arrivée des traqueurs AirTags.



Au final, ce gain de place pourrait servir à affiner la montre du californien ou bien à augmenter la capacité de la batterie dans l'Apple Watch 7. A vous de choisir !