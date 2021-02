Bob March a été sauvé par le cadeau de sa femme : une Apple Watch

Apple vient de publier une nouvelle histoire autour de l'Apple Watch, un peu comme les faits divers qu'on rapporte régulièrement. L'idée est de faire comprendre aux potentiels clients qu'offrir ou s'offrir une Apple Watch peut changer votre vie.



L'Apple Watch peut faire la différence

En septembre dernier, Lori March a offert à son mari Bob une Apple Watch pour leur 17e anniversaire de mariage. Bob était toujours réticent à dépenser autant d'argent pour lui-même, alors quand Lori lui a présenté l'Apple Watch, elle a su trouver les mots justes : «Un investissement dans ta santé est un investissement dans notre avenir.»

Elle n'avait aucune idée à l'époque à quel point ces paroles seraient prophétiques.

© Apple Watch de Bob March

Bob, un ancien athlète de niveau universitaire qui a également couru des semi-marathons à l'âge adulte, a immédiatement commencé à explorer sa nouvelle Apple Watch. Il a découvert l'application "Rythme cardiaque" et bien qu'il soit détendu, sa première lecture a montré 127 battements par minute. C'était élevé pour Bob, mais il n'y a pas prêté une attention particulière.

Je me suis dit que c’était dingue. Si je me mettais à courir ou que j'étais en phase de récupération, j'atteindrais certainement des chiffres comme celui-là.

Plus tard dans la journée, Bob et Lori ont remarqué des lectures de fréquence cardiaque plus erratiques :

J'ai commencé à courir et ça a commencé à baisser, mais ensuite ça remontait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose ne se passait pas bien.

Le couple a vu des tendances similaires au cours des jours suivants, ce qui a incité Lori à prendre rendez-vous pour un examen physique de routine :

Je pensais que le médecin me dirait de pratiquer la respiration, d'essayer le yoga, de réduire le sodium ou quelque chose de ce genre. Au lieu de cela, 10 minutes après m'avoir rencontré, il m'a fait monter dans une ambulance aux urgences.

Les médecins ont découvert une arythmie, ce qui a fait travailler le cœur de Bob de manière surmultipliée. Ils ont dit que c'était comme s'il avait couru un marathon constant ces dernières semaines et que si rien n'était fait, les résultats auraient pu être dévastateurs. Dans les jours qui ont précédé le cadeau de l'Apple Watch, et même lors de sa rencontre avec son médecin, Bob se sentait bien.



Mais selon l'American Heart Association, une arythmie peut généralement passer inaperçue, même chez des individus par ailleurs en bonne santé, car elle est souvent asymptomatique. Si elle n'est pas traitée, elle peut parfois entraîner des conditions graves, y compris un accident vasculaire cérébral. Pour Lori, la montre a véritablement sauvé la vie de son mari.



Bob March est l'un des nombreux utilisateurs d'Apple Watch qui ont été alertés d'un problème cardiaque potentiel via leur appareil. En ce mois du cœur, Apple encourage les gens à se renseigner sur leur santé et à en prendre le contrôle. Les fonctionnalités de l'Apple Watch telles que la surveillance de la fréquence cardiaque avec l'application éponyme, les notifications de fréquence cardiaque haute et basse, les notifications de rythme irrégulier avec l'application ECG et les notifications Cardio Fitness peuvent aider les utilisateurs à en savoir plus, leur permettant de suivre et d'avoir des conversations plus enrichies avec leur prestataire de santé.

L'opération de Bob s’est extrêmement bien déroulée et maintenant, quelques mois plus tard, il a recommencé à courir aux côtés de son chien.



Une montre tournée vers la santé

Apple collabore avec des instituts de recherche de premier plan pour mener un certain nombre d'études sur la santé cardiaque qui acceptent toujours des candidats afin d'explorer comment Apple Watch peut contribuer à des découvertes scientifiques encore plus importantes. Ils comprennent l’étude Apple Heart and Movement, l’étude Heartline et l’étude sur l’insuffisance cardiaque du University Health Network. Tout le monde peut participer à l'étude Apple Heart and Movement Study en téléchargeant l'application Research depuis l'App Store.