Devialet propose l'AirPlay 2 et Spotify Connect dans sa Phantom I

Il y a 29 min (Màj il y a 27 min)

Julien Russo

La Phantom est l'une des enceintes les plus chères dans le monde, mais c'est aussi l'une des plus populaires. S'il est impossible de reprocher la qualité audio au fabricant français, en ce qui concerne la connectivité c'est une autre histoire... Commercialisé à partir de 1890€, la Phantom I ne proposait pas jusqu'ici l'AirPlay 2 ou encore Spotify Connect, un basique dans les enceintes haut de gamme.

Devialet ouvre ses portes à l'AirPlay 2

Depuis aujourd'hui, Devialet propose une nouvelle version de sa Phantom I. Plusieurs points ont été revus par le fabricant, on retrouve de nouvelles finitions comme le noir ou le blanc mat, mais aussi une teinte inédite en Or. Devialet ajoute également une nouvelle télécommande dans le pack, celle-ci sera de la couleur de l'enceinte que vous aurez achetée.

Niveau qualité audio, on retrouve trois modèles proposant une puissance maximale de :

103 dB SPL. 16Hz - 25 KHz (500 Watts RMS)

SPL. 16Hz - 25 KHz (500 Watts RMS) 108 dB SPL. 14Hz - 27 KHz (1100 Watts RMS)

SPL. 14Hz - 27 KHz (1100 Watts RMS) Une édition spéciale "Opéra de Paris" en teinte Or avec 108 dB SPL. 14 Hz et 27 kHz (1100 Watts RMS)

Précisions quand même, si vous souhaitez profiter du AirPlay 2 sur deux enceintes Phantom I, il faudra que les deux soient avec la même puissance audio.

Devialet informe également que cette nouvelle version est assurée sans distorsion, saturation et avec zéro souffle, un engagement de qualité qui est extrêmement important aux yeux de l'expert audio français.

Les enceintes Phantom I possèdent également leur propre version logicielle, à l'occasion de la commercialisation de cette nouvelle version, l'entreprise propose en simultanée une nouvelle version du Devialet OS. Celle-ci passe en 2.12 avec plusieurs nouveautés. En effet, il est désormais possible de profiter du :

AirPlay 2

Spotify Connect

UPnP

Si vous êtes abonnés Spotify, l'expérience utilisateur sera la plus optimale. Cependant, si vous êtes abonné chez un service de streaming concurrent, vous pourrez passer soit via l'AirPlay 2 (si vous possédez un produit Apple) ou le UPnP.

Devialet intègre également dans la gamme Phantom une nouveauté de choc... La technologie Roon Ready, cela va permettre de profiter d'une qualité audio de haute résolution en 24 bits.

Pour conclure, la dernière version logicielle permet aussi de mettre en place un mode nuit pour profiter des basses, mais d'une façon plus sage et plus discrète, histoire de ne pas déranger vos voisins tard le soir...



Les nouvelles enceintes Devialet sont déjà disponibles chez Boulanger.