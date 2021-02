L'excellent Wayward Souls reçoit l'énorme mise à jour Paladin

Suite à la grande mise à jour Kidney de Death Road to Canada, Rocketcat Games lance enfin la gigantesque mise à jour de l'un des meilleurs jeux de l'année 2014, Wayward Souls. Cette nouvelle version 1.6 apporte un nouveau personnage, un donjon scénarisé, de nouveaux équipements, et plus encore.



Regardez quelques images de la version Paladin ci-dessous :

Wayward Souls s'offre du contenu supplémentaire près de 7 ans après sa sortie

Attendue de longue date, la nouvelle mise à jour pour Wayward Souls s'intitule Paladin. Son nom provient du nouveau personnage jouable : Gallus, le Paladin. Il est extrêmement puissant lorsqu'il obtient toutes ses capacités, mais doit également affronter un donjon très difficile conçu spécialement pour lui.



Le Paladin est déverrouillé après avoir terminé le donjon de l'ombre, ou si vous mourrez dans ce donjon 20 fois. Le Paladin possède son propre donjon, long et très difficile, un nouveau scénario et de nouvelles armes, de nouveaux équipements et des capacités encore jamais vues. Voilà de quoi relancer l'intérêt, d'autant que Wayward Souls s'appuie sur un moteur de génération aléatoire qui modifie grandement chaque partie.



Mais ce n'est pas tout puisqu'outre de nouveaux morceaux de musique, il est désormais possible de débloquer Cultist sans terminer le "Labyrinth", en mourant 20 fois dans ce donjon, afin d'aider les personnes coincées.



De l'autre côté, une difficulté plus élevée a été ajoutée à la génération de monstres, pour soutenir l'histoire de Paladin.



Il s'agit probablement de la dernière grande mise à jour de contenu pour la version iOS assure le studio, mais ce dernier prévoie tout de même une petite mise à jour à l'avenir.



Rappelons que nous avions élu Wayward Souls comme le meilleur hack'n slash assorti de roguelike de l'App Store en 2014 lors de notre test. Mieux, son plus grand concurrent n'est autre que son prédécesseur Mage Gauntlet qui reste encore aujourd'hui une référence dans le genre.

Une réalisation quasiment parfaite, une prise en main rapide et facile et des tonnes et des tonnes de bons moments à passer sans achat supplémentaire.

