iScanner : une app qui compte les objets similaires avec la caméra

iScanner pour iPhone et iPad est de retour avec une nouvelle mise à jour incluant une fonctionnalité unique qui ne manquera pas de faire gagner beaucoup de temps aux particuliers et aux entreprises - le mode Comptage. Comme vous vous en doutez, la nouvelle option permet aux utilisateurs de compter les objets avec la caméra de l'iPhone grâce à une approche basée sur l'IA.

iScanner : un surdoué en maths ?

Cette nouvelle fonctionnalité semble être vraiment utile pour tout, de l'utilisation quotidienne à la maison aux besoins professionnels comme l'inventaire, le merchandising, etc.



iScanner indique que le mode de comptage basé sur l'IA fonctionne pour compter les multiples de la plupart des objets similaires, même des chaussettes et de petits objets comme des médicaments.



Bien entendu, iScanner vise surtout les professionnels. Sur sa publicité, on y voit un entrepreneur qui compte rapidement les tuyaux et déclare que «les marchands peuvent facilement compter leurs produits sur les étagères.»



La fonctionnalité est très simple. Après avoir ouvert l'application, vous faites glisser la fonction de numérisation au bas de l'application (comme l'application Appareil photo par défaut d'Apple) vers le nouveau mode "Comptage". Vous prenez une photo, ajustez le cadre si nécessaire et appuyez sur "Compter".

iScanner est un téléchargement gratuit (inclut des publicités), cependant, le nouveau mode Comptage n'est débloqué qu'avec l'abonnement Pro. Cela coûte 10,99€ / mois ou 19,99€ / an. Mais vous pouvez tester le nouveau mode Count avec un essai gratuit, assurez-vous simplement d'annuler avant la fin si vous ne souhaitez pas le conserver.



À titre de comparaison, CountThings sur l'App Store offre la même fonctionnalité, mais le prix dépasse les 100$ par mois. Oui...



De plus, iScanner permet évidemment de scanner des documents, de les gérer et propose également d'autres modes utiles autour de ce principe :

SURFACE - mesurer la longueur d'un objet et calculer la superficie totale de la pièce

MATH - résoudre des problèmes de mathématiques et des équations complexes

CODE QR - lire instantanément n'importe quel code QR avec l'appareil photo

