Une mise à jour pour la première bêta développeurs d'iOS 14.5

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Lundi dernier, Apple a lancé les premières versions bêta des nouvelles mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 uniquement pour les développeurs. Seulement, ce soir, il est possible d'accéder à une petite update toujours appelée bêta 1, mais qui comporte un nouveau numéro de version.



En général, la Pomme fait ça pour régler un petit problème ou une erreur de sécurité...

Publicité

La première bêta d'iOS 14.5 se met à jour

La version mise à jour iOS 14.5 bêta 1 est disponible pour les développeurs via une mise à jour en direct dans l'application Réglages. Cette dernière possède le numéro de build 18E5140k et doit embarquer des améliorations de performances et des correctifs mineurs.



Pour rappel, voici les nouveautés d'iOS 14.5 :