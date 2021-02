Brevet : Apple essaye d'améliorer le confort des AirPods Pro

Alexandre Godard

Un tout nouveau brevet vient de faire son apparition sur la toile et visiblement, il concerne les AirPods Pro. Pas beaucoup d'informations si ce n'est que les futurs embouts que vous glissez dans votre oreille pourraient être améliorés pour votre confort lors de l'utilisation.

Une amélioration des embouts d'AirPods Pro en préparation ?

Les AirPods Pro font à coup sûr partie des meilleurs écouteurs sans fil intra-auriculaires du marché mais cela n'empêche pas Apple de travailler d'arrache-pied pour améliorer les futurs modèles. Si la qualité du son est primordiale dans une paire d'écouteur, le confort quand on le porte dans l'oreille l'est tout autant. La difficulté principale est de trouver le juste équilibre entre stabilité et légèreté ce qu'Apple réussi plutôt bien jusqu'à présent.

Ce brevet parle justement d'une possible amélioration au niveau du confort, de la stabilité de l'écouteur dans l'oreille. La description du brevet est assez floue (comme souvent avec un brevet) mais l'on comprend qu'Apple travaille sur une sorte d'embout différent de ce que l'on peut voir sur le marché actuellement qui s'adapterait encore plus facilement à l'oreille grâce à un matériau "élastomère" qui épouserait parfaitement la forme de votre oreille.



Comme à chaque divulgation de brevet, il est important de rappeler que l'information présente peut très bien ne jamais voir le jour même si dans ce cas précis, on se doute bien qu'Apple cherche à améliorer le confort des "AirPods Pro 2" que l'on attend d'ailleurs pour 2021 ainsi que des modèles suivants.



De votre côté, vous êtes plutôt team AirPods ou team AirPods Pro ?