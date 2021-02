Ventes de smartphones en France : la croissance pour Xiaomi sur T4 2020 !

Hier à 19:51 (Màj hier à 21:09)

Julien Russo

4

Depuis maintenant plusieurs années, les Français se retirent progressivement de grandes marques comme Apple ou Samsung pour se rapprocher des fabricants chinois. Cette tendance du smartphone low cost se constate chaque nouveau trimestre et elle n'a jamais été aussi flagrante que lors du Q4 2020. La croissance de Xiaomi est spectaculaire, quand Apple et Samsung chutent.

Publicité

Xiaomi est le grand gagnant sur le Q4 2020 en France

Aucune marque ne plaisante avec le quatrième trimestre de l'année, c'est celui de Noël et donc celui où il y a le plus de chance de générer de très gros gains. Si les iPhone 12 se sont vendus d'une manière spectaculaire partout dans le monde et ont permis à Apple d'annoncer un trimestre record, la firme de Cupertino n'a pas rencontré le succès tant espéré en France.

Selon le cabinet d'analyse Canalys, Samsung se place à la première position du meilleur vendeur de smartphones en France (33%). Les ventes du géant sud-coréen ont reculé de 4%, ce qui est tout de même conséquent quand on voit le nombre de smartphones Samsung expédié vers les consommateurs français.



En seconde position on retrouve Apple qui possède une part de marché de 29%. L'iPhone a connu une fin d'année difficile sur le sol français, le smartphone star a connu une baisse de 13% dans les ventes. Ce qui reste incompréhensible c'est qu'Apple avait tout pour réussir : des revendeurs qui accumulaient les promotions, les nouveaux iPhone 12 avec la 5G... Mais visiblement, cela n'a pas suffit !

Derrière Apple, on retrouve Xiaomi à la troisième position avec 15% de part de marché. Il s'agit du fabricant qui enregistre la plus belle performance, on constate une hausse des ventes de 86%. Si Canalys nous donne la bonne estimation (puisqu'on rappelle que ce ne sont pas les chiffres officiels), Xiaomi a frappé un gros coup !

En quatrième place, il y a Huawei avec seulement 8% de part de marché et une chute de -28%, la firme continue de souffrir des sanctions américaines qui la limitent dans l'utilisation des services de Google.

En dernière position de ce classement, on retrouve Wiko, la marque est en grande difficulté avec seulement 4% de part de marché et une importante baisse des ventes de 36%.