Fury of Dracula sortira le 17 février sur l'App Store

Hier à 20:42 (Màj hier à 20:42)

Guillaume Gabriel

De plus en plus, nous assistons à l'arrivée de jeux de société sur nos mobiles et nos tablettes dans des versions digitales. L'un des spécialistes du genre n'est autre que Games Workshop qui travaille sur l'adaptation de plusieurs projets dont il est l'éditeur.



Le prochain ? Ce n'est autre que Fury of Dracula (v3.0.0, 548 Mo, iOS 10.0), plutôt réputé aux États-Unis et dans les pays anglophones, dont le but est d'empêcher le célèbre vampire d'étendre son pouvoir dans toute l'Europe.



Voici la bande-annonce :

Fury of Dracula est un jeu de société qui met l'accent sur les mouvements cachés et le travail d'équipe, Fury of Dracula les chasseurs devant coordonner leurs mouvements pour fermer le filet sur Dracula. Les joueurs se déplacent à tour de rôle à travers l'Europe, Dracula se déplaçant en secret alors qu'il augmente son influence. Dracula a une foule de trucs et de pièges dans ses manches, pour tromper et se cacher des chasseurs - mais les chasseurs sont également armés de nombreux outils!

Le jeu est en phase de test bêta depuis quelques mois, mais il est sur le point d'être lancé, puisque c'est le 17 février prochain que Fury of Dracula sera disponible au prix de 5,49€.



Il sera possible de jouer avec l'ordinateur, mais également en ligne avec quatre autres joueurs.

