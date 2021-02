Les fournisseurs de l'Apple Store sont en colère contre Apple

Que ça soit à travers l'Apple Store physique ou celui en ligne, Apple vend des accessoires et autres produits d'entreprises tierces. On trouve des marques comme Belkin, Incase, Catalyst, Logitech... Toutes ces grandes compagnies se doivent de respecter les règles imposées par Apple, y compris la rémunération, qui est au coeur du sujet !

Apple change son délai de paiement

L'Apple Store est devenu en très peu de temps une vitrine ayant un potentiel extraordinaire pour les accessoiristes. Avec les millions de visiteurs sur l'Apple Store en ligne comme les boutiques physiques, les partenaires d'Apple génèrent de très grosses sommes grâce à leur contrat avec la firme de Cupertino.

Avec la crise sanitaire qui sévit dans le monde entier, l'Apple Store est devenu un moyen simple et efficace d'écouler ses stocks. Cependant, si les accessoiristes se disent satisfaits de leur collaboration avec le géant californien, ils ne sont pas prêts à tout accepter. Comme Apple est en position de force, l'entreprise impose ses propres règles et elles ne sont pas toujours avantageuses...

En effet, une affaire commence à faire beaucoup de bruit. De nombreux accessoiristes qui vendent des coques d'iPhone, des accessoires HomeKit ou encore des accessoires de Mac et d'iPad se disent "outrés" des nouvelles règles pour continuer à approvisionner les Apple Store.



Le rapport du Telegraph a recueilli plusieurs témoignages (sous couvert d'anonymat) pour tenter de comprendre la situation qui touche les partenaires d'Apple. La firme de Cupertino a procédé à la modification de la période de paiement après qu'une commande ait été passée. Auparavant, quand Apple passait commande chez un fournisseur, le paiement devait avoir lieu dans les 45 jours maximum.

Aujourd'hui, Apple a repoussé ce délai et l'entreprise se réserve le droit de payer jusqu'à 60 jours. Un coup dur pour les accessoiristes qui ont besoin d'être rapidement payés pour permettre l'investissement dans la production ou même de payer leurs salariés.



Autre changement majeur, Apple a modifié le "modèle d'expédition", cela signifie que les partenaires seront "payées qu'après la vente d'un article, plutôt qu'après sa réception par Apple, ce qui leur transfère les coûts d'inventaire".

L'une des entreprises concernées s'est exprimée et a mis en avant un manque de bienveillance envers les fournisseurs qui contribuent au succès de l'Apple Store :

Ils ne rendent aucune faveur à leurs fournisseurs ; leurs vendeurs font face à des défis en espèces qu'ils ne font pas. Je ne pense pas que quiconque va les refuser ; il y a très peu de concurrence pour l'exposition de la marque que vous obtenez avec Apple. C'est certainement une pression.

La situation serait extrêmement tendue entre les fournisseurs et Apple depuis ces nouvelles conditions. Surtout que d'après le rapport, la firme de Cupertino aurait verrouillé toutes négociations, ce qui avait déjà pu se réaliser dans le passé. Apple impose ses règles par la force, génère de la pression chez ses fournisseurs et s'oppose à l'idée d'entamer des discussions ! Un comportement qui n'est pas digne d'une entreprise de la taille d'Apple.



Lors de la publication du rapport du Telegraph, Apple a rapidement pris contact avec la rédaction pour partager son opinion sur le sujet :

Nous apprécions profondément la relation étroite que nous entretenons avec les entreprises de classe mondiale qui vendent leurs produits via Apple.com et dans nos magasins. Apple évalue régulièrement l'assortiment des produits tiers que nous vendons et la structure de nos modèles afin de fournir aux fournisseurs la capacité de faire croître leurs activités de manière fiable et confiante.

Au vu de la contestation massive des fournisseurs, est-ce que des entreprises vont cesser leur collaboration avec Apple ? Il est peu probable que ça soit le cas puisque les fournisseurs affirment que les Apple Store permettent une visibilité que les autres circuits de ventes n'offrent pas.