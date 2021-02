Pluto TV : un nouveau service de streaming de télévision en France

Il y a 1 heure (Màj il y a 24 min)

Guillaume Gabriel

2

Il y a du nouveau en France, avec la sortie d'un nouveau service de streaming de chaînes de télévision, un peu comme ce que propose actuellement Molotov. En effet, depuis ce matin, il est possible de retrouver l'application Pluto TV - Films & séries (v5.7.1, 98 Mo, iOS 11.0) sur l'App Store : se revendiquant gratuit, le petit dernier propose de la TV et de la VOD.



Pour son lancement dans notre pays, nous pouvons retrouver plus de 40 chaînes variées originales et pour tous les goûts.

Pluto TV lance son service gratuit en France

Pluto TV est un service de streaming de chaînes de télévision, gratuit, financé par la publicité.

Bienvenue dans un nouveau monde de télévision, qui allie le meilleur de la TV et de la VOD.

Zappez entre + de 40 chaînes TV originales et conçues spécialement pour le nouveau service. On retrouve ainsi milliers de films et de séries, ainsi que des programmes incontournables (jeunesse, humour, divertissement, thrillers, cuisine, sports, documentaires, investigations…) sur les chaînes et en VOD. A noter que les chaines Pluto TV Ciné, Pluto TV Rétro, Pluto TV Action, Pluto TV Drama proposent des blockbusters comme Star Trek, The Ring, etc.

Dans Pluto TV, inutile de chercher les chaînes de la TNT ou des films et séries récents : le service mise sur d'anciens succès (ou pas) pour proposer sa gratuité. À noter que l'application est compatible avec AirPlay et AirPlay 2 et est une filiale de ViacomCBS.

Télécharger l'app gratuite Pluto TV - Films & séries