Electronic Arts fait l'acquisition de Glu Mobile pour 2 milliards de dollars

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

1

Si le nom de Glu Mobile vous dit quelque chose, c'est normal, puisque l'on parle de l'un des plus gros (et des plus anciens) studio sur l'App Store. Diner Dash, Kim Kardashian Hollywood, Deer Hunter ou encore Design Home pour ne citer qu'eux sont des titres créés par cette fameuse firme.



Si on en parle aujourd'hui, c'est que ces derniers viennent de se faire absorber par le géant Electronic Arts qui aurait déboursé la belle somme de 2,1 milliards de dollars pour se les offrir.

Publicité

Electronic Arts rachète le célèbre studio Glu Mobile

Une annonce qui fait fracas dans le domaine des jeux vidéo, et plus particulièrement ceux sur mobiles, qui confirme donc la stratégie de Electronic Arts : être plus présent sur l'App Store et le Play Store. Andrew Wilson, PDG d'EA :

Notre acquisition de Glu combine des équipes incroyables et des produits profondément engageants pour créer un leader des jeux mobile avec une expertise éprouvée dans de nombreux genres à croissance rapide. Le mobile continue de croître en tant que plus grande plate-forme de jeu au monde, et avec l'ajout des jeux et du talent de Glu, nous doublons la taille de notre activité mobile. Avec un vaste portefeuille de propriétés intellectuelles et une audience mondiale en pleine croissance, nous offrirons des expériences plus passionnantes à nos joueurs et stimulerons la croissance d'Electronic Arts.



Reste désormais à faire valider l'achat par les actionnaires, prévu pour le second trimestre.