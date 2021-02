Une étude affirme que l'Apple Watch est prête pour le COVID-19

Guillaume Gabriel

Et si l'Apple Watch pouvait nous aider à détecter la présence du COVID-19 ? Une question que l'on se posait déjà quelques semaines en arrière, et qui a tendance à pencher vers le positif. Seulement, cette fois, l'hypothèse semble se diriger vers la réalité.



C'est en tout cas ce que prétend une nouvelle étude menée par une activité collective de chercheurs et qui confirme que la montre serait prête, notamment grâce aux changements de fréquence cardiaque.

Une étude en cours obtient des résultats prometteurs avec l'Apple Watch

En janvier, une étude publiée mettait en avant les changements de fréquence cardiaque comme premiers signes de COVID-19 chez les utilisateurs d'Apple Watch. Ainsi, l’étude Warrior Watch de Mount Sinai, qui a mis le doigt sur ce fait, a été examinée par des pairs du Journal of Medical Internet Research :

Une nouvelle étude des chercheurs du Mount Sinai publiée dans le Journal of Medical Internet Research, évalué par des pairs, a révélé que le matériel portable, et en particulier l'Apple Watch, peut prédire efficacement un diagnostic COVID-19 positif jusqu'à une semaine avant les tests actuels PCR.



L'étude Warrior Watch est toujours en cours, bien que les résultats tirés de l'étude puissent déjà être exploitables pour la mise en œuvre de mesures préventives si des infections précoces au COVID-19 sont signalées par l'Apple Watch.

