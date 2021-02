Hyundai a tiré des leçons suite à la gaffe Apple Car

Ces dernières semaines ont été ponctuées par une forte actualité autour du projet Apple Car, dont les rumeurs évoquaient un partenariat avec Hyundai dans le cadre de la production. Seulement, il semblerait que les discussions soient désormais en stand-by entre les deux firmes suite aux fuites des différentes informations.



Hyundai en profite pour faire un petit bilan des derniers jours, affirmant avec appris quelques leçons tout en affirmant qu'il est "important de maintenir les discussions internes en interne".

Publicité

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, il semblerait que Hyundai regrette les proportions prises ces derniers jours autour d'un éventuel partenariat avec Apple.

Le président du groupe Hyundai Motor, Euisun Chung - au cœur de la transformation de l'entreprise de constructeur automobile conventionnel en géant de la mobilité promouvant les voitures volantes et les piles à hydrogène - a trébuché cette semaine, publiquement. Lundi, après un mois de spéculations intenses sur qui pourrait faire équipe avec Apple Inc. pour aider au développement de sa voiture électrique autonome tant vantée, Hyundai Motor Co. et sa filiale Kia Motors Corp. ont été contraints dans des documents d'échange séparés de dire qu'ils n'étaient pas en pourparlers avec le géant de la technologie, en reculant d'une déclaration précédente de Hyundai qui confirmait qu'ils étaient en discussion.