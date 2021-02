L'iPhone 12 mini est une catastrophe dans les ventes selon une analyse

Quand Apple a conçu la gamme iPhone 12, l'entreprise a eu la bienveillance de satisfaire les clients qui apprécient les grands écrans, ceux qui aiment les écrans du type standard et les autres qui privilégient toujours les petits écrans. Si l'avenir était déjà tout tracé pour le 12, 12 Pro et 12 Pro Max, en ce qui concerne le 12 mini, les prévisions étaient incertaines. Malheureusement, les mauvaises ventes sont bien présentes et ne semblent pas s'améliorer au fil des mois.

L'iPhone 12 mini est délaissé par les clients

Selon une récente analyse de Counterpoint Research, les ventes de l'iPhone 12 mini seraient en ce moment en chute libre partout dans le monde. Il est précisé que sur les deux premières semaines du mois dernier, l'iPhone 12 mini n'a représente que 5% des ventes de tous les iPhone 12.

En effet, la demande autour des petits écrans n'est plus du tout la même quand on la compare à il y a 5-6 ans en arrière, les consommateurs préfèrent désormais les grands écrans ce qui est plus confortable pour jouer, regarder des séries en streaming ou faire des appels vidéos.

Cette tendance négative pour l'iPhone 12 mini se constate également chez les concurrents où les smartphones possédant une taille inférieure à 6 pouces sont tout simplement ignorés et n'arrivent à s'écouler.

L'analyste Morgan William Yang explique :

Cela est conforme à ce que nous voyons sur le marché mondial plus large, où les écrans de moins de 6,0" représentent maintenant environ 10 % de tous les smartphones vendus.

Heureusement pour Apple, les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max rencontrent un énorme succès depuis leur lancement, cela permet de faire disparaitre les craintes des investisseurs à propos de l'iPhone au petit écran. Cette "défaite" de l'iPhone 12 mini va-t-elle provoquer l'arrêt de ce modèle pour la prochaine génération du smartphone d'Apple ? Difficile à dire puisque même si l'iPhone 12 mini n'arrive pas à se vendre, le géant californien arrive malgré tout à toucher un petit public qui n'aurait peut-être pas investi dans un iPhone 12 si un écran inférieur à 6 pouces n'était pas proposé.



