Un modem Snapdragon X65 5G 10-gigabit pour l'iPhone 14 ?

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1

Qualcomm a dévoilé aujourd'hui son tout nouveau modem Snapdragon X65. Le composant du fondeur américain promet des vitesses vertigineuses en 5G. Il s'agit du premier modem 5G capable d'atteindre des vitesses de 10 Gigabit et pourrait être intégré à l'iPhone en 2022, soit l'iPhone 14.

Un modem haut de gamme pour les iPhone 2022

Le nouveau modem Snapdragon X65 est un package tout-en-un capable de fournir des vitesses 5G allant jusqu'à 10 Gigabit, une grande amélioration par rapport aux 7,6 Gbps théoriques du X60 qui devraient figurer dans l'iPhone 13. Le nouveau X65 dispose également d'un nouveau module d'antenne Qualcomm 545 mmWave de quatrième génération pour une couverture accrue, une meilleure efficacité de la batterie, une couverture 5G mondiale (y compris 41 GHz) et une agrégation de spectre entre ondes millimétriques et ondes sub-6 Ghz.



Le X65 est un ensemble modem-antenne entièrement intégré et comprend des modules frontaux RF avec une bande passante de 100 MHz pour une couverture 5G, une meilleure efficacité énergétique et une puissance de réglage d'antenne adaptative grâce à l'intelligence artificielle.

Dans un accord entre Apple et Qualcomm établi en 2019, la firme de Cupertino révélait son intention d'utiliser des modems Qualcomm dans ses iPhones au moins jusqu'en 2024. De quoi facilement prévoir qu'elle intègrera le Snapdragon X60 cette année sur l'iPhone 13 puis le modem X65 en 2022 pour l'iPhone 14. En toute logique, le modem X70 équipera les iPhone 2023. Ensuite, Apple ne comptera que sur lui-même, comme pour les processeurs.



Qualcomm affirme qu'il vise un lancement commercial du X65 d'ici la fin de 2021, et que les clients - dont probablement Apple - sont actuellement en cours de test.



Retenez que l'intégration du X65 permettra à l'iPhone 14 d'améliorer la vitesse de transition des données cellulaires, d'avoir une meilleure couverture, ainsi qu'une meilleure autonomie. En attendant, on s'attend à ce que le récent modem X60 de Qualcomm fasse ses débuts sur l'iPhone 13 en septembre prochain.



Voici la vidéo de présentation du modem X65 :