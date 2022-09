iFixit confirme le nouvel intérieur de l'iPhone 14 qui réduit les coûts de réparation du dos

Bien que l'iPhone 14 semble presque identique à l'iPhone 13 à l'extérieur, c'est une autre histoire à l'intérieur.



Comme le montre ce démontage d'iFixit, confirmant les tests de l'iPhone 14, Apple a facilité la réparation de la vitre arrière en cas de casse. Le dos peut désormais être retiré indépendamment de la carte logique, ce qui rend les réparations beaucoup moins coûteuses. Auparavant, il fallait tout changer d'un coup.

iFixit a démonté l'iPhone 14

La site de réparation Apple indique que les dommages causés par la vitre arrière de l'iPhone 14 peuvent être réparés hors garantie pour 199 euros.



C'est beaucoup moins cher que ce qui était possible avec l'iPhone 13, car une réparation de la vitre arrière uniquement n'était pas disponible auprès d'Apple. Avant cette année, il fallait dépenser au moins 529 euros.

Bien qu'iFixit n'ait pas encore été en mesure de démonter un iPhone 14 Plus, pour des raisons évidentes d'indisponibilité, ce modèle sera doté de cette nouvelle structure interne du châssis.

Lorsque l'on retire la vitre avant, la carte logique principale est recouverte d'un nouveau bouclier métallique, qui cache les composants internes et qui permet de mieux gérer la chaleur d'après la société. L'autre nouveauté est que la vitre arrière peut désormais être soulevée à l'aide de ventouses et s'ouvrir sur la droite.



Ce socle intermédiaire a également nécessité une nouvelle conception d'antenne pour éviter les interférences radio. Sinon, après avoir accédé à l'ouverture de la vitre arrière, le démontage est essentiellement le même que pour l'iPhone 13.



Voici la vidéo complète d'iFixit :