L'usine Wistron en Inde redémarre après l'émeute

Une enquête est toujours en cours, et Apple a effectué un audit. Source

De graves violations de la législation du travail ont eu lieu dans l'usine de fabrication d'iPhone en Inde où une manifestation de travailleurs samedi est devenue violente et a causé des dommages d'une valeur de 7 millions de dollars américains, selon un rapport du gouvernement de l'État du Karnataka. Les pratiques d'exploitation telles que le sous-paiement des salaires, les horaires irréguliers et les mauvaises conditions de travail étaient courantes.

Quelques semaines en arrière, l'une des usines d'assemblage d'Apple en Inde, a connu un moment terrible : une émeute a eu lieu avec la manifestation de 2000 employés provoquant un véritable raz-de-marée. Voitures, machines, bureaux, tout y est passé pour mettre en avant le mécontentement des salariés, souhaitant pointer les conditions de travail et les retards des payes. Près de deux mois après, la production d'iPhone redémarre doucement, mais sûrement, au sein de l'usine Wistron.

