Un joli prototype de casque Apple AR/VR !

Il y a 5 heures

Alban Martin

Après un grand nombre de fuites de plus en plus précises et crédibles, voici un concept du futur casque Apple qui permet de se faire une idée en attendant la présentation officielle.



Le designer Antonio De Rosa a utilisé sa tablette graphique pour proposer un aperçu du casque à 3 000 $.

Un casque AR/VR très léger chez Apple ?

A travers les brevets et les différentes rumeurs, on sent que l’objectif principal d’Apple est de sortir des lunettes légères avec des écrans intégrés pour offrir une vision du monde en réalité augmentée. Les utilisateurs regardent le monde réel directement à travers le verre, mais voient les informations superposées devant leurs yeux.



Cependant, il y a eu de plus en plus de spéculations sur l'arrivée sur le marché d'un casque de réalité mixte avant les lunettes Apple, deux rapports récents affirmant avoir des détails sur un appareil coûteux plus en phase de test pour le grand public.

Presque tous les rapports à ce jour sur le projet de casque communément appelé Apple Glass ont fait référence à un appareil de réalité augmentée (AR) plutôt qu'à un appareil de réalité virtuelle (VR). Mais le dernier rapport de Bloomberg suggère que le premier casque d'Apple sera principalement un appareil VR, avec des capacités AR limitées. Apple n'en vendra pas beaucoup mais compte viser le très haut de gamme.

En détail, ce casque de réalité mixte serait équipé de plus d'une douzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main et montrer des vidéos du monde réel aux personnes qui le portent, ainsi que deux écrans 8K ultra-haute résolution et d'une technologie avancée pour suivre le suivi oculaire. Apple semble être extrêmement ambitieux au sujet du projet, car le chef du matériel de la société, Dan Riccio, est désormais à la tête du travail de développement.

À quoi pourrait ressembler le casque VR / AR d'Apple

De Rosa a donc créé des rendus du casque supposé et a fait le choix de "Apple View" pour le nom marketing. Dites-nous ce que vous en pensez !