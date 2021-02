Epic Games prépare un plan d'attaque contre Apple baptisé "Projet Liberté"

Epic Games a été l'un des rares développeurs à oser contester l'année dernière les règles de l'App Store et du Google Play Store. L'objet du conflit est la commission à 30% qui n'est pas acceptable, tolérable et juste d'après l'éditeur de Fortnite. Dès la suppression de son Battle Royale sur l'App Store, Epic Games a entrepris des poursuites judiciaires à l'encontre du géant californien. La grande audience va avoir lieu dans quelques mois et les avocats d'Epic se sont bien préparés pour le round final.

Apple VS Epic Games, le conflit s'annonce intense

Lors d'une interview accordée au média CNN Business, Tim Sweeney le PDG d'Epic Games a prononcé quelques mots concernant le procès qui oppose son entreprise à Apple. Selon ses déclarations, les avocats auraient préparé une attaque en béton visant à faire tomber la firme de Cupertino, toute cette préparation a même un nom en interne : le projet liberté.

Avec ses poursuites judiciaires, Epic Games souhaite obliger Apple à imposer une commission plus juste pour les développeurs de l'App Store. Le créateur de Fortnite affirme que les 30% prélevé sur chaque achat intégré est bien trop élevé par rapport à ce qu'apporte Apple aux développeurs iOS.



En fin d'année dernière, Apple a lancé un programme spécial visant à diviser par deux cette commission pour les développeurs générant moins d'un million de dollars chaque année sur les différents App Store. Malheureusement, pour des applications comme Fortnite, la barre du million est dépassée en moins d'une semaine, résultat Epic n'a pas été concerné par ce nouveau programme. Cela a évidemment ajouté de l'huile sur le feu et a augmenté la détermination d'Epic Games de faire condamner Apple.

Tim Sweeney affirme que ses avocats ont passé plusieurs mois à se préparer pour la grande audience qui aura lieu dans les prochains mois. Le PDG déclare que certaines luttes en valent la peine et qu'il est important que des géants comme Apple ne dominent pas complètement des boutiques d'applications aussi populaires que l'App Store.

Sweeney explique avec conviction :

Le fait est que si vous voulez vraiment faire une différence, vous devez renverser le système. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de n'importe laquelle des luttes passées dans l'humanité et je pense qu'il est parfaitement sain d'appliquer des luttes de causes vitales dans l'histoire du monde à des luttes sur de plus petites questions comme les plates-formes logicielles.

L'une des stratégies d'Epic Games s'est peut-être dévoilée au grand jour avant l'audience, l'entreprise essaie par tous les moyens de faire condamner Apple à l'étranger. L'éditeur de Fortnite étudie les lois de chaque pays pour trouver un potentiel de victoire face au géant californien.

Récemment, Epic a déposé plainte contre Apple au Royaume-Uni et en Australie, deux pays où les lois pourraient pencher en faveur du créateur du Battle Royale. Si Apple se fait condamner dans un pays étranger, cela permettra d'apporter un argument de poids entre les mains des avocats d'Epic Games.