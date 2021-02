TSMC travaille sur des écrans micro OLED pour Apple Glass

Apple aurait embauché "des dizaines" d'ingénieurs de la société d'affichage taïwanaise AU Optoelectronics, ainsi que des experts de l'industrie du Japon et d'autres pays, pour travailler sur le projet. Source

Les verres sont bons pour les grands écrans, mais quand il s'agit d'appareils fins et légers comme les lunettes AR, vous avez besoin d'un très petit écran. Apple s'associe à TSMC pour développer la technologie car l'expertise du fabricant de puces rend les choses ultra-petites et bonnes, tandis qu'Apple exploite également le savoir-faire des experts sur les technologies d'affichage.

Selon le média Nikkei, souvent bien informé, il semblerait que le partenaire d'Apple, TSMC, serait en train de développer une technologie d'affichage micro OLED pour une utilisation dans un casque AR "Apple Glass". Le site web cite des sources proches des projets d'Apple et affirme que cette implémentation est en pleine phase de production d'essai.

Outre l'Apple Car, l'autre actualité du moment dans l'actualité de Cupertino n'est autre que l'Apple Glass, futur dispositif VR/AR prometteur. Si il est difficile de savoir quelle forme prendra le produit final ni à quelle date il verra le jour, certaines fuites provenant des fournisseurs de la Pomme nous permettent d'en savoir plus. Aujourd'hui, c'est vers TSMC que l'on se tourne, partenaire de longue date de la firme : selon Nikkei, il semblerait que ces derniers soit en plein développement d'écrans micro OLED à destination des lunettes.

