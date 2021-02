Apple travaille sur une nouvelle technologie pour la surveillance du glucose

Guillaume Gabriel

On le sait, Apple mise beaucoup sur son Apple Watch pour surveille notre santé, et l'une des rumeurs qui revient souvent ces dernières semaines n'est autre que l'arrivée future de la surveillance du glucose. Et aujourd'hui, de nouveaux brevets ont été publiés, nous affirmant que la Pomme se penche réellement sur la question, grâce à une nouvelle technologie fonctionnant avec un capteur de rayonnement térahertz.



Une très belle avancée, pour une maladie délicate et des contrôles contraignants pour les malheureux touchés.

Un capteur de rayonnement térahertz sur l'Apple Watch ?

De récentes rumeurs et articles rapportent que l'Apple Watch 7 pourrait surveiller le glucose pour déterminer les niveaux de sucre, sans avoir besoin habituel de prélever physiquement le sang d'un patient. Une nouveauté qui serait incroyable et qui révolutionnerait le contrôle des malades, dont nous parlions déjà dans un précédent article.



De nouveaux brevets publiés par Apple nous apprennent comment la firme a réfléchi à la question, tous se rapprochant les uns des autres. La technologie se sert de la "spectroscopie et imagerie terahertz dans des environnements dynamiques avec des améliorations de performances à l'aide de capteurs ambiants".

Un émetteur du dispositif électronique émet une onde électromagnétique (EM) dans une bande de fréquences térahertz (THz) dans un environnement dynamique. Un récepteur de l'appareil électronique reçoit une onde électromagnétique réfléchie de l'environnement. Une réponse spectrale de l'onde électromagnétique réfléchie est déterminée qui comprend des spectres d'absorption qui sont indicatifs du milieu de transmission dans l'environnement. Les spectres d'absorption sont comparés aux spectres d'absorption connus des milieux de transmission cibles.

On a hâte d'en savoir plus !